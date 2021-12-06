4項公投立場？ 侯友宜：有權有責的人要負起責任來

新北市長侯友宜表示，有權有責的人要負起責任來，要好好清楚去思考人民的健康，國家的安全，讓國家永續發展。（記者林欣漢攝）

2021/12/06 12:46

〔記者林欣漢／新北報導〕四項公投投票日將至，但新北市長侯友宜僅對「重啟核四」案持反對立場，媒體今天詢問他對公投的立場，侯友宜表示，這些議題人民都非常關心，他也不斷在市政建設的過程當中，以行動來表達對人民的關心，最重要的還是國家安全、人民健康，有權有責的人要負起責任來，要好好清楚去思考人民的健康，國家的安全，讓國家永續發展。

媒體詢問三接遷址台北港的看法，侯友宜表示，到現在為止中央也沒有這樣的規劃，能源的問題中央要去面對，這是中央應有的態度，有權有責的人要負起責任來，能源絕對不能斷，而且要讓產業永續發展，尤其環境的保護跟永續發展、經濟產業的帶動，「中央有權有責任的人，要好好把它做好。」

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媒體再問，國民黨很多民代似乎對核四態度都比較保守、比較少談，對此，侯友宜說，他的態度從到新北市第一天開始，到現在都沒有變過，中央要面對核安，以及有能力去處理核廢料，才有資格去談核電。

侯友宜強調，中央有權有責，就要直接面對能源議題，好好去思考如何讓產業能夠永續發展，以及保有國家的安全，這才是最重要的，也更不要忽略了人民的安全、健康非常的重要，有權有責的人要好好清楚去思考人民的健康，國家的安全，以及如何能源的政策很清楚，讓產業永續發展。

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