藍4、綠3、無盟1 高市議會經三輪抽籤完成8委員會分配

高市議會今上午抽籤選出下屆會期各委員會。（記者王榮祥攝）

2021/12/06 12:29

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會今經過三輪抽籤，順利完成下個會期8個委員會組成，其中國民黨團取得財經等4個委員會主導權，民進黨團奪下工務等3個委員會召集人，無黨團結聯盟則獲得最熱門的警消衛環召集人。

高市議會8個委員會包括民政民政（8席）、社政（7席）、財經（9席）、教育（7席）、農林（7席） 交通（7席）、警消衛環（9席）、工務（9席） ，議會現有65席議員，正、副議長不參與，共63位議員投入。

請繼續往下閱讀...

今天第一輪登記、抽籤時，警消衛環19人最多、工務15人居次，民政跟社政掛蛋，原本應該人氣很高的財經委員會則是剛好9人登記。

第二輪登記、抽籤，民政與社政還是不足額，各只有1、5人登記，教育13人在第二輪最多，農林10人居次。

第三輪登記、抽籤，民政還是不足額、只有4人，社政超額後抽籤，未中籤者全納為民政委員會。

最後由各委員會推選召集人，國民黨團取得財經、教育、交通、社政，民進黨團取得工務、民政、農林，無盟取得警消衛環。

議員私下評論，今年警消衛環人氣超高，可能與城中城事件有關，工務委員會本來就是歷屆熱門委員會，今年疑因中油高煉廠土壤整治而受到關注。

高市議會今上午抽籤選出下屆會期各委員會。（記者王榮祥攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法