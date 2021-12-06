朱立倫赴宜蘭同台林姿妙 談核四議題大跳針

朱立倫（左）與林姿妙（右）握手，展現黨內團結氣勢。（記者林敬倫攝）

2021/12/06 12:08

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕國民黨主席朱立倫今到宜蘭，參與敬老眼鏡捐贈活動，與宜蘭縣長林姿妙同台，當朱立倫被問到核四議題時卻大跳針，他先說，沒有核安就沒有核四，是他一直強調的立場，也是林姿妙的立場，再被問到四個同意的主張是否有更動，他又說，四個同意，台灣更美麗，國民黨對外都是這樣提出來的，立場顯得矛盾。

林姿妙則仍強調，她已經講很多次，核四沒有安全就沒有商轉，大家都知道，她的立場不會改變，非常感謝。

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朱立倫今在縣政府參與眼鏡捐贈活動，是林姿妙公開反核四商轉後，兩人首度同台，朱立倫在活動除了握手給媒體拍照，要展現黨內團結氣勢，坐在台下時，更時不時與林姿妙交頭接耳，彼此交換意見。

由於林姿妙反核四的主張，與國民黨的主張背道而馳，朱立倫被問到是否來宜蘭與林姿妙溝通核四議題，他說，來宜蘭最重要的是做公益，對於宜蘭的公益，他長期以來都很支持，至於公投的部分，他相信黨的政策，林姿妙一定會贊成、一定會支持，外界放心。

朱立倫說，核四的問題，他強調一件事，沒有核安就沒有核四，這是他一直以來的立場，也是林姿妙的立場，罪重要的是，18日大家都要出來投票，表達民意，大家都出來投票，千萬不要放棄民主權利。

被問到那國民黨公投還是喊四個同意嗎？是否有矛盾？朱立倫說，四個同意台灣更美麗，國民黨對外都是這樣提出來的，但他相信，縣長對於國民黨提出的兩大主軸，反萊豬與公投綁大選，這是民主的堅持，縣長一定是全力支持，當然對於核安，林姿妙堅持核安，他也予以贊成。

被問到有沒有民進黨所說的黨內不同調？朱立倫說，民進黨每天都最喜歡國民黨亂，民進黨每天會想一切的辦法造成國民黨亂，大家放心，明年年底在林姿妙帶領之下，宜蘭一定要大勝。

國民黨主席朱立倫（左）在活動現場，時不時與宜蘭縣長林姿妙（右）交頭接耳。（記者林敬倫攝）

國民黨主席朱立倫今到宜蘭，談到核四議題大跳針。（記者林敬倫攝）

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