潘忠政：政府不接受三接遷移至台北港 背後有不願看到的事？

藻礁公投推動聯盟召集人暨公投領銜人潘忠政（中）、立委蔡壁如（右一）、陳椒華（左二）、林為洲（右二）、台灣維新召集人蘇煥智（左一）等人，6日出席藻礁公投推動聯盟舉行的「中油三接遷址台北港N7～N9替代方案『精進、省錢、環保』」記者會。（記者廖振輝攝）

2021/12/06 12:11

〔記者林良昇／台北報導〕距離「三接遷移」公投不到二週，公投領銜人潘忠政今表示，從來沒有反對中油第三天然氣接收站，是反對蓋在國寶級地景跟生態系上；把三接遷移至台北港的替代方案非常可行，如果政府不願意，讓人懷疑是不是有別的目的？背後有讓人更擔心、不願意看到的事。

藻礁公投推動聯盟今與民眾黨立委蔡壁如、時代力量立委陳椒華、國民黨立委林為洲等人今在立法院召開記者會，重申三接遷址至「台北港N7~N9替代方案」可行，稱具有「不缺電、省荷包、顧減煤、轉型妙、減空污、護藻礁、拚永續、台灣好」等優點。

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潘忠政說，他從來沒有反對三接，一直都認為三接不要蓋在國寶級地景跟生態系上，但政府不虛心檢討，反而一再用各種假消息掩蓋，如果不能用真相說服選民，就不是理性講道理的政府，會被選民唾棄，呼籲政府立刻宣布三接停工，懸崖勒馬，不要誤國誤民。

潘忠政認為，「台北港N7~N9替代方案」可以滿足能源轉型時程，省下1300億元，不影響減煤與空污。律師張譽尹表示，政府提出很多三接遷移至「台北港N7~N9替代方案」不可行的理由，但這些理由都是「藉口」，他要一一破解這「六大藉口」。

張譽尹說，政府稱替代方案有航安疑慮，因為卸氣泊位於航道上，但事實是台北港替代方案的卸氣泊位與臨船或鄰近碼頭，均有足夠安全距離﹔政府也說台北港N7~N9的開發運用預計110年底可定案推動，但政府依約有權變更政策及撤銷BOT公司營運許可，且BOT公司在簽約將近20年後，沒有要繼續使用N7~N9貨櫃碼頭。

張譽尹指出，政府稱從台北港拉海管延海岸線鋪設會破壞沿岸所有藻礁，但我國現有天然氣海管佈設均離岸約10公里的近海海域，水深達30至50公尺的沙質海床，根本不會破壞藻礁；政府稱拉海管到大潭上岸開挖會破壞6公頃藻礁，則可透過工法解決。

張譽尹也認為，接收站設在港頭比港尾更優，並非政府所說天然氣接收站不能設在港頭；而台北港天候條件遠優於觀塘，可營運日數也優於觀塘，並非政府聲稱觀塘可營運日數更長。

潘忠政質疑，民間提出可行替代方案，但過去6年「政府是在做什麼？」一直不用專業去做，讓人懷疑是不是有別的目的？背後有讓人更擔心、不願意看到的事。

蔡璧如批評，三接從來不是台灣最後一個天然氣設施，民進黨把三接重要性無限放大，好像沒有三接未來就沒電可用，只有同時讓三接、核四案失敗，才能逼迫藍綠兩黨面對台灣的再生能源轉型。

陳椒華認為，蔡總統4月宣布2050淨零轉型，但經濟部5月提出的電力供需評估報告卻以2.5%翻倍預估電力成長率，不見節能決心，政府根本知覺失調，精神分裂，應檢討設立電力需求的上限天花板，「以供定需」而非不斷開發電源的「以需定供」。

林為洲表示，環團提出的替代方案，政府卻一再否認，雙方各說各話，這個謎團原本透過聽證會就可以解開，政府卻心虛，不願意讓民眾知道真相，最後只有透過公投，讓公投通過後，政府必定要提出替代方案，真相就會大白。

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