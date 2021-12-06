「對台統戰越來越露骨」 陸委會：海峽論壇禁止中央部會參加

陸委會副主委邱垂正今日在立法院內政委員會表示，海峽論壇是中共對台大型統戰平台，這幾年越來越露骨且直接，已禁止中央部會人員參加海峽論壇，更不樂見地方政府人員參與。（資料照）

2021/12/06 10:40

〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會副主委邱垂正今日在立法院內政委員會表示，海峽論壇是中共對台大型統戰平台，這幾年越來越露骨且直接，已禁止中央部會人員參加海峽論壇，更不樂見地方政府人員參與，政府奉勸要參加的國人仔細思考，不要輕易參加。

立法院內政委員今日審查「香港澳門關係條例第13條、第23條條文修正草案」及「入出國及移民法」部分條文，並備質詢。民進黨王美惠質詢表示，海峽論壇就是要對台統戰，陸委會勸導國人不要參加，若有人執意參加，陸委會如何因應？台北上海雙城論壇上週才剛結束，這兩個論壇有何不同？

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邱垂正指出，海峽論壇是中共對台大型統戰平台，論壇全部由中共主導及設定議程，海峽論壇今年是第13屆，這12年來都是中共展現對台大交流的統戰展示場，陸委會長期以來禁止海峽論壇在台灣舉辦分支論壇，官方立場是禁止的。

邱垂正強調，這幾年越來越露骨且直接，已禁止中央部會人員參加海峽論壇，更不樂見地方政府人員參與，對於要參與的人員，奉勸他們要仔細思考，不要輕易參加。並禁止台灣相關機構、個人及團體，以任何形式參與消滅中華民國的「一國兩制台灣方案」各種形式之會議，更不得參與政協形式的民主協商，這些均是禁止。

他提醒，任何要去的人都應注意兩岸條例相關規定，海峽論壇基本上就不是健康有序的交流，呼籲國人不要參加，且要符合法律規範，注意社會觀感及國際視聽，不應預設政治立場，並要維護台灣整體的利益。

王美惠質疑，中共不斷矮化台灣，聽聞台灣某一個黨主席也要參加海峽論壇，陸委會如何看待？邱垂正回應，在野黨主席應了解台灣社會的主流民意，不要成為中共統戰對象，除要反映主流民意外，對於中共對台的軍事威脅，也應表達人民意見，並遵守兩岸條例規定。

「台灣中國早就一邊一國！」王美惠批評，台北市長在雙城論壇的表現，讓人覺得非常懦弱，什麼話都不敢說，連一句替台灣人的話都不敢說。陸委會要多加注意國人參加海峽論壇的相關言行，並有所掌握。她也問及，中國官方規劃福州到台北的「台海通道」，這是真的或隨便「唬爛」？

邱垂正指出，中共常建構巨大謊言，充滿許多不切實際的神話，說要來台灣建構鐵路、公路和高鐵，這些都涉及公權力，我方從來沒有與中方協商過，台灣也沒有任何這些規劃。

此外，民進黨立委莊瑞雄表示，中共懲罰「台獨金主」的問題會燒很大，這對台商產生很大影響，這是野蠻國家的作為，指控你是台獨金主就給你重罰，政府除喊話之外，有沒有任何實際作為？

邱垂正表示，這對兩岸關係有很大負面影響，除了投資風險外，又多了一項政治風險，中共將會自其惡果。這件事還在發生，陸委會密切關注，反制措施正在研議中。中共不依法治行事，這絕對損人不利己，政府會積極輔導台商回台投資。

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