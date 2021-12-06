官員宣講公投 銓敘部：為政策辯護不違反行政中立法

銓敘部。（資料照）

2021/12/06 10:03

〔記者楊淳卉／台北報導〕國民黨質疑政府官員在四項公投為政策辯護，疑違反行政中立法。銓敘部次長朱楠賢今於立法院外交及國防委員會答詢指出，政務官除了具有獨立委員會性質成員，其他不適用「行政中立法」，公務人員如果是基於職責，受指示辦理宣傳機關政策立場的相關事宜，並沒有違反公務人員行政中立法規定。

立法院外交及國防委員會今由國民黨召委陳以信排定，邀請國防部、僑委會、國安局、總統府、中選會、考試院、銓敘部等首長報告「行政機關於1218公投選舉期間遵守行政中立之作為及檢討」。

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銓敘部次長朱楠賢報告指出，政務官除了具有獨立委員會性質成員，其他不適用「行政中立法」。依公投法等相關規定，行政機關對於公投案所涉及的重大政策，得基於政策推動的權責，對外說明其立場。公務人員如果是基於職責，受指示辦理宣傳機關政策立場的相關事宜，並沒有違反公務人員行政中立法規定。

朱楠賢指出，如果公務人員所為，非屬依法令行使職權的範疇，除不得違反中立法第10條及施行細則規定外，也不得「動用行政資源」、「利用職務關係」、「影響公務執行」或「使用職銜名器」。

中選會副主委陳朝建報告指出，公投案如果是人民提出，往往是重大政策創制複決案，或是立法原則創制案，依照法律規定，是行政機關與立法機關為當然反方。立法院與行政院，均得提出公投案件政府意見書，也與提案領銜同，都可以代表正反方在發表會上發表意見。

陳朝建也解釋，行政中立法規範對象為事務官，若是依指派履行相關職務，也沒有違反行政中立法。銓敘部次長朱楠賢指出，政務官除了具有獨立委員會性質，其他不適用。

僑委會委員長童振源報告指出，涉及國家重大政策議題，僑委會有責任透過管道與方式，向僑胞表達公投議題的政策立場，沒有違反行政中立問題。台商關心台灣申請加入CPTPP，也關注反萊豬公投相關經貿議題，可能影響經貿關係，衝擊台商在全球商業利益，因此僑委會才邀請在利害相關國家領袖視訊會議，皆符合相關規範。

國防部報告指出，支持政府施政，鼓勵官兵旅行公民權，在專機派遣部分，皆依法行政派遣專機。

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