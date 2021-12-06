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    反萊豬是國安問題 謝志偉批：反萊豬卻狂吃萊牛，什麼道理？

    謝志偉指出，「反萊豬」是國安問題，國民黨直接將美豬視為萊豬，若擋下美豬就等於間接攔下美國；並非「反萊」而是「反美」。（資料照）

    謝志偉指出，「反萊豬」是國安問題，國民黨直接將美豬視為萊豬，若擋下美豬就等於間接攔下美國；並非「反萊」而是「反美」。（資料照）

    2021/12/06 10:24

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨積極推動「反萊豬公投」，不過對於「萊牛」卻未持同樣標準看待，令許多網友質疑是「雙重標準」。駐德代表謝志偉稍早在臉書指出，「反萊豬」不是食安問題，而是國安問題，國民黨直接將美豬視為萊豬，若擋下美豬就等於間接攔下美國，並非「反萊」而是「反美」。針對此推論，謝志偉也直言：「不然誰來給我合理解釋，拼命吃萊牛，卻死命反萊豬，這是什麼道理？」

    謝志偉指出，國民黨「邊吃萊牛邊反萊豬」，問題根本不在萊克多巴胺，而是在美國政府和蔡英文總統身上，因為在那些人的眼中，美國和蔡英文都「作錯一件事」，蔡英文在中國武嚇之下依舊拒統；美國不但協助蔡政府抗中保台，還號召日澳德英法等國一同加入。

    謝志偉表示，國民黨的如意算盤是「萊豬是美豬」，即便符合國際標準，若能直接擋下美豬，就能間接攔下美國，如此等於告訴美國：「這次若能擋下美國萊豬，下次就能擋下美國軍售。」這幫人只要能透過公投反萊豬，帶頭「讓美國變豬頭」，就能逼使美日澳歐等國思考：「若台灣哪天變天，向中國展笑臉，卻對我們變臉，那我們現在幹嘛幫他們抵擋中國犯台的野心？」

    謝志偉最後也說：「想到這，我的頭皮直發麻 ，原來，不是反萊，是反美！反萊豬哪是什麼食安問題？反萊豬根本就是國安問題！我真希望我是錯的，但我覺得我沒希望。不然，誰能給我一個合理的解釋，『拼命吃萊牛，卻死命反萊豬』，這是啥道理？」

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