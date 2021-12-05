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    獨家》馬文鈺以母名義領助理費？高嘉瑜：林秉樞們新帶謠言風向

    2021/12/05 23:31

    〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，震驚社會；即便林男已被羈押禁見，卻仍不時有各種傳言流出。外界傳聞，高嘉瑜的自白書中，提及其前男友馬文鈺以母親名義領取助理費。對此，馬強調並無此事；記者致電高嘉瑜未接，而後高透過馬傳訊否認此事，表示「這是林秉樞或者林秉樞們新帶的謠言風向」。

    馬文鈺昨於立法院接受媒體聯訪時表示，林秉樞上月11至12日暴打高嘉瑜，打到全身是血、逼她簽下自白書，還用高的手機拍片，逼問她「是不是自己寫的？小馬是不是坐領乾薪？」。馬文鈺痛批，林秉樞不是人，是惡魔。

    對於外界傳聞，高嘉瑜於自白書中，提及馬文鈺以母親名義領取助理費一事，馬今原不欲回應，而後才表示他向高嘉瑜求證後，證實並無此事。他強調，高嘉瑜被逼簽的自白書有兩份，內容一模一樣，一份是今年6、7月時簽的，另一份則是高被拘禁毆打後的11月時簽的，但這兩份自白書的內容均未提及此事。

    記者致電高嘉瑜求證此事，高未接電話，而後馬文鈺代傳高的回應，高表示「這是林秉樞或者林秉樞們新帶的謠言風向」；強調被逼簽的自白書並無此訊息，並非如在外的林秉樞們所新帶的風向、謠言。

    根據本報取得的自白書，內容載明「我是高嘉瑜，我長期用納稅人的錢僱用馬文鈺，但他並沒有來上班，都在做自己的事，這完全是竊取公帑，我非常後悔」，文末署名「高嘉瑜，2021.11」。由此可見，自白書中確實沒有提及「馬文鈺以母親名義領取助理費」一事，相關傳聞不攻自破。

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