會計師公會理事長：某黨高官小孩去美國難道都吃伊比利豬？

民進黨5日舉行「四個不同意 台灣更有力」公投說明會，邀請3000名百工百業各界人士參加。（記者方賓照攝）

2021/12/05 22:07

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨今天舉辦「北區社會力公投說明會」，三千名「百工百業」幹部一起喊「四個不同意」。會計師公會全國聯合會理事長黃奕睿受訪直言，會計師重視經濟發展、效率和就業，萊豬是經貿問題，也攸關年輕人就業問題，美國有三億五千萬人在吃，「某黨高官小孩，去美國難道都吃伊比利豬嗎！」暢旺的貿易可以讓年輕人充分就業、讓人才留在台灣，呼籲大家公投投下「不同意票」。

黃奕睿說，會計師圈非常著重經濟討論，經濟好才是台灣未來，這兩、三年台灣經濟變好，經濟成長率6%，國民所得即將破3萬美金，股市破萬點天數史上最長，很多年輕人可能會說「沒感覺」，但其實年輕人充分就業，沒想到找不到工作的問題。

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黃奕睿表示，暢旺的貿易，可以造就年輕人充分就業，全世界都追求公平貿易，以萊豬來說，沒道理符合國際標準的東西，人家不能進口給你，「有些問題真的太無聊，影響國家發展，萊豬怎麼會是食安問題？萊豬是經貿議題。」台灣不能為了一個不是食安的問題，去犧牲經濟，這毫無道理！

針對核能議題，黃奕睿認為，台灣只要發生一次核災，北台灣一千萬人要疏散去太平洋嗎？如果這次重啟核四公投過了，難道我們還要再公投一次，決定核廢料放哪裡嗎？我們沒辦法避免台灣不地震，現在有各種替代能源，不需要拿核安來做賭注。

「公投綁大選真的很無聊。」黃奕睿以經營公司為例，難道開股東會前還要再開股東會來決定股東會日期嗎？這只會降低公司經營效率，也會降低國家效率，會計師就是重視經濟發展、重視效率、重視就業，希望國家朝這個方向前進，才是年輕人未來。

全國建築師公會理事長劉國隆說，台灣是多地震帶的海島型國家，現在我們如果可以不用核四，又能有替代能源，我們這一代人應該自己負擔所有發電成本，而不是讓下一代來解決核廢料，整個台灣當代的人都應該出來講話，「不同意」核四重啟。

針對三接遷離公投，劉國隆說，台灣是海島型國家，到處都可能有藻礁，要對外聯絡一定會碰到，現在的執政黨把開發面積降到十分之一，藻礁破壞程度最少，可以讓火力燃煤發電，改成天然氣發電，這是大家應該站出來支持的，希望大家能投三階遷離不同意。

劉國隆說，最重要的是在不定性危險性，所以核能一定不能啟動。「這是我們業界普遍的聲音，我也支持四個不同意。」

牙醫師公會全國聯合會前理事長詹勳政受訪表示，希望讓大家更了解四個公投，大家要很慎重投票，禁美豬進口公投若通過，對台灣影響蠻大的，美國食安很嚴格，用公投方式去說美豬不好，對食安管理這麼嚴格的國家來說，是很大傷害，對台美兩國互信也不好。很多牙醫師都認為不妥，還是呼籲所有牙醫師共同審慎投下公投票，「我個人當然投不同意票。」

會計師公會全國聯合會理事長黃奕睿。（記者楊淳卉攝）

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