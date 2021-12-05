學歷傲人卻性格殘忍 范世平從林秉樞身上看見納粹官員影子

台師大政研所教授范世平在臉書分析林秉樞這個人，更表示，看見林秉樞的傲人學經歷，讓他聯想到德國納粹時期的官員。（資料照，本報合成）

2021/12/05 19:25

〔即時新聞／綜合報導〕高嘉瑜遭男友林秉樞暴打，引發各界討論，而林秉樞的各項經歷也陸陸續續被翻出，台師大政研所教授范世平在臉書分析林秉樞這個人，更表示，看見林秉樞的傲人學經歷，讓他聯想到德國納粹時期的官員。

范世平在臉書表示，自己並不認識林秉樞，也沒有接觸，但是一個人刻意隱藏自己的大學學歷，就是一個訊號，「他願意公開自己是中央大學法律與政府研究所的碩士，更大方炫耀是政大政治系博士班的研究生，卻刻意隱藏是那個大學畢業的，自然引發Ptt鄉民的熱議。」范世平說，隱藏學歷在學術界也很常見，因為可能當年考上的大學並不滿意，而學術界又特別重視「出身」。

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范世平分析，林大學念中原大學法律相關科系，但卻沒考律師、司法官或相關考試，表示覺得法律這條路不好走，想轉換跑道到政治；相對地，又希望自己的學歷能更閃亮，所以一定要進入國立大學的研究所。

不過范世平直言，以林的背景要考上國立大學的政治研究所並不容易，「他很聰明的找到了中央的法律與政府所，既是國立的，他的法律背景也有優勢，更能接近政治，根本是一石三鳥。然後他再考進政大政治所博士班，既是國立大學中的頂尖，距離政治就更近了。顯然，他是經過精密的路徑規劃，不斷趨近自己預設的目標，就像他一直預設想接近的人物，然後積極尋求接觸的機會。」

范世平指出，林秉樞的碩士論文題目是「Gadamer哲學詮釋學在憲法解釋之適用」，研究德國大哲學家Gadamer的「詮釋學」，這本來就是一個既冷門又艱澀的挑戰，沒有一定程度的人根本不想碰，「顯然他想以此證明自己的能耐。也不可否認，經過這個學術訓練，他的邏輯更清晰，更能說服人，讓別人信以為真。」

范世平接著說，林秉樞的碩士論文摘要寫著「Gadamer走出了一條饒富相對主義意味，不同於傳統浪漫主義和歷史主義的詮釋學理論」，光這短短的一段話就充滿十足的文青風，「看到林，總讓我想起德國納粹時期的宣傳部長戈培爾，有海德堡大學哲學博士的傲人學歷，卻殘忍的迫害猶太人，當1945年俄軍攻陷柏林時他寧可犧牲平民也拒絕投降，最後在希特勒自殺後，毒殺自己年幼的六個孩子後與妻子自殺。」

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范世平說，看見林秉樞（圖中）讓他聯想到納粹官員。（資料照）

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