「藍白合」啦？公投說明會首同台 蔡壁如：應和民眾一題題討論

台灣民眾黨立委蔡壁如（左四）出席國民黨主辦的公投說明會，引起「藍白合」討論。（記者魏瑾筠攝）

2021/12/05 18:59

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕國民黨籍桃園市議員「村長」詹江村今（5日）在桃園區青溪公園，舉辦「四個同意、就是民意」1218公投宣講說明會，引人注目的是，一字排開的藍營人士中赫見台灣民眾黨立委蔡壁如，引起「藍白合」討論，這也是兩黨全國首度在公投說明會同台；蔡壁如宣講時即稱這是有趣的歷史畫面，但她強調公投並非選人、選政黨，而是關係到所有民眾民生、健康及安全問題，應該和民眾一題一題溝通。

國民黨在「珍愛藻礁」、「公投綁大選」、「重啟核四」及「反萊豬」等四項公投案均為「同意」，而民眾黨則是在「重啟核四」、「公投綁大選」持有反對意見；面對兩黨意見不同，蔡壁如提及是否「重啟核四」案時，先向台下民眾介紹公投題目，接著提及，核四廠位在新北市貢寮區龍門里，因此另名龍門電廠，此電廠蓋了15年，自2014年封存到現在，花了3000億元蓋，到現在一度電都沒發，大家應好好思考是否應該重啟。

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針對是否開放萊豬，蔡壁如強調，這是所有民眾的健康問題，跟選國民黨、民眾黨沒關係，她並表示萊克多巴胺在台灣是禁藥，不是行政院農業委員會主委陳吉仲說的健康食品，更不是副總統賴清德說的偽禁藥，禁藥就是禁藥沒有商量的餘地。

面對珍愛藻礁案，蔡壁如說，大潭藻礁過去是小蝦小魚的海洋育嬰房，更被譽為東亞藻礁熱點，給了台灣至高榮耀，且藻礁在自然裡頭含有固碳，現在全世界都在講碳綜合、再生能源，這片27公里長的大潭藻礁，在大自然裡頭幫我們吸收二氧化碳，為什麼要去破壞它？呼籲在場民眾要好好思考台灣未來，要讓現代跟後代子孫過健康環境。至於公投綁大選，蔡壁如則未深入細述。

「雖然不認同你的觀點，但捍衛你的發言權。」蔡壁如表示，今天的場面要留在歷史裡頭，並說公投是民眾提出的議題，因為在議會、立法院無法直接反映，因此需要公投直接反映民意，而公投就是要跟民眾好好溝通、討論，對於民眾做的決定絕對支持，這才是真正的民主社會國家。

最後，蔡壁如說，雖然她是民眾黨，但非常謝謝國民黨籍桃園市議會議長邱奕勝給他們（民眾黨）一個機會，很和諧的面對面和民眾溝通，決定台灣未來是要怎麼生活，希望台灣人民好好思考。

今天這場公投說明會，還有邱奕勝、桃園市議會副議長李曉鐘、國民黨籍議員舒翠玲、蘇家明及詹江村，還有民眾黨桃園市黨部主委秦詩雁等人輪番上陣宣講表示，主辦單位表示現場湧進逾1400人，包括現場擺的1300張椅子全坐滿，周邊還有民眾沒有椅子坐，只能站著。

現場湧進逾1400人，場面熱鬧。（記者魏瑾筠攝）

小朋友高舉「核四投重啟、才有好空氣」、「人民要健康、萊豬不要來」告示牌，盼引起選民關注下一代的安全、健康問題。（記者魏瑾筠攝）

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