洪秀柱反嗆「瘋子」！國民黨台南宣講 男子嗆聲被警方架走
2021/12/05 17:17
〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨前主席洪秀柱今天（5日）到台南進行公投宣講，她在講台上宣講核四等議題時，台下陳姓男子高聲嗆聲「都你在講」，洪秀柱當場反嗆「瘋子」，引起一陣騷動；陳姓男子隨即被警方架走帶離。
國民黨台南市議員謝龍介今天下午在台南大觀音亭暨興濟宮前廣場舉辦公投宣講活動，包括國民黨主席朱立倫、前主席洪秀柱、前台北市長郝龍斌、中廣董事長趙少康等多人到場宣講，呼籲大家12月18日投下四個同意票。
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今天下午4時左右，當洪秀柱在宣講重啟核四、反萊豬等議題時，痛批民進黨不顧人民死活。台下陳姓男子疑似不滿洪的言論，在人群中對洪高聲嗆聲「都你在講」，洪秀柱反嗆：「你說什麼我聽不懂！瘋子！」謝龍介也出言制止說：「台灣人民不能說話，是嗎？」現場宣講因而中斷，也引起一陣騷動。
陳姓男子隨即被警方及便衣警察架離會場。
陳男說，要建核四的是國民黨，而封存核四的也是國民黨，說萊豬不安全，那他吃了國民黨7年（已進口9年）的萊牛，那國民黨要不要負責。警方勸陳男，這是人家的場子，不應干擾別人，若要發表言論，可以自己申請場地。
40歲陳姓男子自稱從事土地開發，強調因看不慣才出聲嗆聲。