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    國民黨高雄公投宣講登場 台灣基進在對面升「氣球」

    台灣基進在鳳山升氣球，訴求「四個不同意，呼籲不要再讓國民黨亂下去」。（記者王榮祥翻攝）

    台灣基進在鳳山升氣球，訴求「四個不同意，呼籲不要再讓國民黨亂下去」。（記者王榮祥翻攝）

    2021/12/05 16:39

    首次上稿 15:28
    更新時間 16:39

    〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高雄大型公投四個都同意宣講下午在鳳山登場，馬朱江趙等大咖接力宣講，台灣基進則選在國民黨造勢場對面馬路升起空飄氣球，訴求「四個不同意，呼籲不要再讓國民黨亂下去」！

    台灣基進新聞部主任張博洋表示，國民黨利用公投亂台灣，其實背後有巨大陰謀，公投不只是民生議題，更是決定台灣未來走入國際與否的關鍵。

    他解釋，國民黨因親中、不被台灣人信任，加上台灣主流共識是抗中保台，國民黨難以重返執政，因此才會提出公投綁大選，用五花八門的民生議題，在選舉時擾亂選民的目光、轉移焦點，掩護親中的國民黨總統候選人。

    他說，光是一個萊豬就充斥「比搖頭丸毒250倍」、「政府強迫人民吃瘋豬肉」等誇張謠言，用民生議題搶攻總統大位，才是國民黨推公投綁大選的目的。

    張博洋指出，四個議題中，萊豬、公投綁大選是由國民黨立委直接提案，先是用封殺萊豬逼台灣人對美國實施經濟制裁，把台美關係搞砸，台美關係一旦出問題，台灣經濟也會大受影響，這時再配合公投綁大選民生議題做夾擊，搶回總統寶座就有機會。

    張博洋認為，一旦跟美國關係不好，經濟也變差，國民黨將有更多正當性再次搖旗吶喊「重建兩岸關係」，把台灣綁進中國當中，最後得利的就是中國。

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