力拚公投案4個不同意 賴清德12/9赴馬祖東引宣講

副總統賴清德12月9日將前往我國國境最北的馬祖東引鄉，參加民進黨連江縣黨部舉辦的公投說明會，爭取東引鄉親的支持，在四個公投案投下不同意票。（圖為民進黨連江縣黨部提供）

2021/12/05 12:25

〔記者俞肇福／基隆報導〕副總統賴清德全台走透透宣講，力拚4個公投案，民眾都能投下不同意票，12月9日賴清德更將前進國境最北的馬祖東引鄉，參加民進黨連江縣黨部在東引島上「鹹味島合作社」舉辦的公投說明會；賴清德將向東引鄉親說明為何四個公投案，要鄉親投下不同意票，歡迎東引鄉親到場聆聽。

民進黨連江縣黨部主委李問表示，賴清德本週四（9日）前進國之北疆的東引鄉舉辦公投宣講，彰顯中央對12月18日公投每一張票的重視；李問說，當天除了賴副總統外，還有民進黨籍立委洪申翰、連江縣唯一一位民進黨公職人員的東引鄉樂華村長曹恆勇與他都會到場，向鄉親說明。

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賴清德在去年總統立委大選時，曾赴馬祖南竿鄉，替當時參選立委的李問助選，但地理位置更北的東引鄉，還是賴清德首次造訪，蔡英文總統還未到過東引鄉；過去，擔任總統的李登輝、陳水扁、馬英九都曾經在總統任期時，到過東引鄉。

李問指出，這是賴清德首次造訪國境最北的東引鄉，除了在「鹹味島合作社」公投說明會宣講，爭取更多鄉親的認同，賴清德也會走訪東引島上的建設，並深入了解當地的自然、人文與觀光資源。

民進黨連江縣黨部於12月9日在國境最北的馬祖東引鄉「鹹味島合作社」（見圖），舉辦四個公投案東引場說明會，賴清德附總統也將到場說明。（記者俞肇福攝）

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