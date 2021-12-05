出席公投說明會 陳柏惟不忘拉票力挺林靜儀

前立法委員陳柏惟（左）出席立委蘇巧慧舉辦的公投說明會。（記者邱書昱攝）

2021/12/05 12:29

〔記者邱書昱／新北報導〕立法委員蘇巧慧今天上午在鶯歌舉辦四個不同意公投宣講，邀請行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦及前立法委員陳柏惟等人，除了逐一解說公投之外，陳柏惟也不忘提到明年1月9日的台中市第二選區立委補選，大力請鄉親向台中親友拉票，投給參選人林靜儀。

陳柏惟上台全程以台語演講，他說，核四如同20多年的老車，如果現在發動從鶯歌開到屏東，你敢嗎？而建築物內沒有水管、瓦斯，大家敢用嗎？然而燃煤發電會製造空污，所以才會利用天然氣興建第三天然氣接收站，如今現在發電廠都蓋好，卻沒有瓦斯，這已不是藻礁問題，而是北中南用電公平。

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此外，在美豬議題，陳柏惟說，「你的肉可以進來，但我的不能」這對美國朋友很難說，而且萊克多巴胺是科學理性證據。

而公投綁大選，他也說，2018年參選高雄議員選舉時，很多長輩出門說要投民進黨，卻被大排長龍的隊伍曬到投給國民黨，10張公投如同考試，不僅使台北市選舉人提告，高雄市還殺出個韓國瑜。

最後，陳柏惟也說，雖然他從立委身分退下來，但還是有任務，就是明年的台中立委補選，不忘請鄉親挺林靜儀。

蘇巧慧更替陳柏惟感到可惜，就是這樣不公平制度才會產生報復性罷免，把好人才推出立院，而無黨籍立委林昶佐也面臨到這樣問題，所以大家要替他們加油，同時，公投也一定要出來投票，票數差一點就差很多。

接續上台的鄭文燦，則以川劇變臉比喻國民黨談核四、美國豬肉議題，民眾應該要讓國民黨認清醒來，支持蔡英文總統、蘇貞昌，走向保護台灣正確路線，結束亂流。

前立委陳柏惟說，雖然從立委身分退下來，但還是有任務，就是明年的台中立委補選，大家要投參選人林靜儀。（記者邱書昱攝）

桃園市長鄭文燦以川劇變臉形容國民黨對四項公投的態度。（記者邱書昱攝）

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