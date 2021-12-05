訴求挺藻礁反核四 「青年挺藻礁」團將上街宣講

「青年挺藻礁」團呼籲挺藻礁反核四。（資料照）

2021/12/05 12:15

〔記者楊綿傑／台北報導〕核電、藻礁等公投議題正反方爭論不斷，由一群青年所組成的「青年挺藻礁」今天發表聲明，向社會呼籲在珍愛藻礁案投下同意票、核四重啟案投下反對票，也要求政府應該面對環境與生態、民主與溝通、用電管理等問題。

「青年挺藻礁」批評，政府對待自然環境、漁民、居民沒有誠意，許多爭議沒有開啟對話，應該要啟動改革。另外，過於重視「過渡時期」的「替代」能源，忽略其它更長遠的人文、生態、經濟的視角。

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已擔任藻礁導覽志工3年，清華大學人文社會學院學士班王偉軒表示，藻礁就是藻礁，無關藍綠，不應該成為政治口水的陪葬品。希望三接遷走，但也不希望在台灣任何其他地方，面臨跟家鄉一樣的受壓迫。

文化大學建築與都市設計學系初承宣認為，沒有程序正義就沒有實質正義，完全的不正義會資訊不對等，政府的處理態度令青年失望，不溝通、不傾聽，就想讓三接強行過關。

東海大學景觀系謝瑞恩指出，亂象源自沒有聽證會，民眾一直有著缺電的擔憂而無法做選擇，實際上，依照經濟部今年公佈的能源供需報告指出，三接延期改建並不缺電，7、8、9號機組照樣能陸續上線供電。

而空污的問題也並非政府主張非得多燒500萬噸的煤，依據環評承諾，電廠有管制燒煤的規範，且政府也有其他因應方案，因此不應該用供電量直接換算燃煤量以偏概全，將電廠所造成的空污影響過度放大。

海洋大學海洋生物研究所蔡都樣說，我們用電量已經超出島嶼的環境負載力，擠壓到這些生態敏感區，如果為了25年的能源計畫，破壞7000年的藻礁，後面70年漁場、生態旅遊的損失算進去，顯而易見這是不理性的價值取捨。

東海大學生命科學系李坤璋談到，在對於藻礁生態瞭解仍有限情況下，在還沒做研究調查清楚之前，就決定開發，且判定這樣的開發不會有影響，沒有了解，怎麼知道有沒有影響？這非常不尊重科學。

台師大環境教育所王南昕提到，台灣的電價全東亞最低，是因為政府補貼浪費電的人，而這次COP26會議，就要求各國政府移除不當補貼。台灣用電管理政策不當，被三接和核四議題凸顯出來，一定會投下支持三接遷址的同意票。

「青年挺藻礁」呼籲民眾面對公投，投下反對核四重啟+同意遷移三接，而接下來的2週，將會繼續到各地街頭演講，並持續環境教育活動，直到公投結束。後續也將持續關心台灣能源轉型、進行台灣藻礁生態研究、督促台灣環評制度的缺失。

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