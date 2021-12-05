質疑萊豬難辨識 馬英九搞笑學豬講話：我不是萊豬

前總統馬英九上午到高雄鳳山宣講公投四個都同意，提到反萊豬時搞笑學豬說話、逗樂鄉親。（記者王榮祥攝）

2021/12/05 12:06

〔記者王榮祥／高雄報導〕前總統馬英九今上午在國民黨高雄鳳山舊黨部前宣講公投四個都同意，他提到反萊豬時，強烈質疑萊豬進口將難以辨識，還當場提高音調、搞笑學豬講話說：「進口豬不會跟你說～我不是萊豬，怎麼可能嘛」，幽默口吻逗樂聽眾。

馬英九今上午由國民黨籍高市議長曾麗燕、高市議會國民黨團總召童燕珍、國民黨高市鳳山區議員李雅靜、國民黨高市黨部主委許福明陪同，在鳳山舊黨部前宣講。

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他開場先提到萊克多巴胺已在2006年就被農委會訂為禁藥，台灣的豬跟牛都不能吃，蔡英文總統卻要進口美國萊豬，質疑牛豬不能吃、人卻要吃？這不對啊！實在說不過去，根本人不如豬。

他說明，2012年民進黨、國民黨同意進口2歲半小牛、不含內臟，豬絕不考慮，現在不但進口豬、大牛、還有豬內臟，但台灣人吃牛跟豬的比例是天壤之別，吃豬是牛的7倍、豬內臟更是牛內臟的34倍，萊劑多在內臟，所以要反萊豬。

馬英九指出，綠營說近口萊豬不去買就行了，但一般人不知道哪個是、哪個不是萊豬。他當場提高音調搞笑說進口豬不會跟你說「我不是萊豬」，現場一片笑聲。

至於公投綁大選，是人民行使憲法上直接民權，不容許打折扣，保護藻礁因為那是很多海洋生物棲息地，蔡總統還在看板上寫藻礁永存，現在都忘記了？

對於三接，他提醒現在台灣天然氣都靠進口，萬一有一艘天然氣船沒到，台灣就會很緊張，不該把半數能源放在天然氣。所以核四就是解決能源問題的好辦法，現在全世界沒有國家反核，世界趨勢都變了，再跟著民進黨喊反核，會被世界淘汰，希望透過重啟核四解決國安、缺電等問題，呼籲大家12月18日公投四個都同意、人民最有利。

馬英九呼籲鄉親公投四個都同意、人民最有利。（記者王榮祥攝）

小朋友拿著反萊豬的小氣球豬。（記者王榮祥攝）

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