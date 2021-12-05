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    公投宣講鳳山拚場！ 陳其邁領軍綠營 朱立倫、馬英九上陣

    前總統馬英九（左二）與國民黨市黨部主委許福明（左五）、議長曾麗燕（左）、市議員李雅靜（左三）等人一同騎自行車，高喊「4個都同意人民最有利、4個不同意人民最不利」。（記者陳文嬋攝）

    前總統馬英九（左二）與國民黨市黨部主委許福明（左五）、議長曾麗燕（左）、市議員李雅靜（左三）等人一同騎自行車，高喊「4個都同意人民最有利、4個不同意人民最不利」。（記者陳文嬋攝）

    2021/12/05 10:44

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕藍綠公投宣講今鳳山拚場！民進黨由高雄市長陳其邁領軍，攜手湧言會召集人王定宇、新北及高雄兩大黨部主委何博文、趙天麟等人，全力催票「4個不同意」；國民黨由現任主席朱立倫、前總統馬英九、前主席江啟臣等人南下高雄，爭取支持「4個都同意」。

    馬英九上午10時南下高雄，與國民黨市黨部主委許福明、議長曾麗燕、市議員李雅靜等人，一同騎自行車，高喊「4個都同意人民最有利、4個不同意人民最不利」，以最環保方式，深入鳳山大街小巷，與民眾近距離接觸，傳達公投同意論述，盼民眾理解投下同意票。

    一行人也將於10時50分抵達原國民黨鳳山區黨部看板下，進行公投街頭宣講，馬英九將親自說明過去是如何獨自承受來自美國的強大壓力，為人民守住萊豬防線，要戳破民進黨鬼扯，呼籲民眾切勿被民進黨欺騙。

    國民黨也將於今天下午2時許於鳳山區舉辦高雄公投說明會，由現任主席朱立倫、馬英九、江啟臣等人輪番上陣演說，爭取民眾支持「4個都同意」。

    民進黨同樣於今天下午3時於鳳山區舉辦高雄公投宣講活動，與藍營互別苗頭，由陳其邁領軍，攜手王定宇、趙天麟、何博文與不分區立委林楚茵親上火線，全力催票「4個不同意」。

    民進黨由市長陳其邁領軍，攜手湧言會召集人王定宇等人，全力催票「4個不同意」。（記者陳文嬋攝）

    民進黨由市長陳其邁領軍，攜手湧言會召集人王定宇等人，全力催票「4個不同意」。（記者陳文嬋攝）

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