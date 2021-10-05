AIT孫曉雅拜會 鄭文燦贈「貓」畫：心安才能輕鬆自在

美國在台協會新任處長孫曉雅（左）今天下午造訪桃園，市長鄭文燦（右）以貓為題的膠彩畫相贈。（圖擷自鄭文燦臉書）

2021/10/05 22:01

〔記者陳恩惠／桃園報導〕美國在台協會（AIT）處長孫曉雅今天（5日）拜會桃園市長鄭文燦。鄭文燦稍早透過臉書分享，表示曾派駐台灣的孫曉雅在30年後再度返台，見證了台灣的巨大蛻變，最後並以在台灣與日本藝壇備受矚目的新銳膠彩畫畫家陳珮怡以貓為題創作的「悠然」相贈，傳達唯有在心安之所，才能以自在輕鬆的樣貌生活著。

鄭文燦表示，歡迎孫曉雅造訪桃園，她30年前曾派駐台灣，那時台灣正經歷著民主化的轉型，社會力多元蓬勃發展。30年後，台灣已是穩健的民主國家，在印太地區捍衛民主、自由及人權等價值，並積極投入國際社會，孫曉雅見證了台灣的巨大蛻變。

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鄭文燦說，這幾年蔡英文總統讓台灣與美國之間建立起互信與互利的緊密關係，積極展開各項合作，他也透過城市外交的角度，與美國數個城市建立起深厚的關係，促進實質的經貿交流，協助台美關係的進展。

他指出，接下來桃園會與AIT密切聯繫，推動經濟、文化、資訊安全等合作，他相信孫曉雅上任，台美關係會穩定地向前邁進。鄭文燦特別贈送孫曉雅一幅以貓為題的膠彩畫，鄭文燦說，台灣以靈活柔軟的身段在國際自處，相信溫柔會是最堅定的力量。

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