為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    蔡總統7日接見法參議院訪團 贈勳友台主席李察

    法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard，右二）將率跨黨派議員訪台，預計明日清晨6時30分抵達桃園機場。我駐法代表吳志中今天赴機場送機。（取自吳志中臉書）

    法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard，右二）將率跨黨派議員訪台，預計明日清晨6時30分抵達桃園機場。我駐法代表吳志中今天赴機場送機。（取自吳志中臉書）

    2021/10/05 21:03

    〔記者楊淳卉／台北報導〕法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）將於10月6日率團抵台訪問，總統府發言人張惇涵今表示，總統府誠摯歡迎支持台灣的國際重要友人訪台，蔡英文總統預計將在10月7日上午，於總統府內接見李察主席。

    張惇涵表示，李察主席備受法國各界敬重，積極推動台法國會交流 ，尤其不畏打壓支持台灣的行動，讓台灣人民印象最為深刻。今年3月，李察主席領銜提出「支持台灣參與國際組織工作之決議案」 ，促成法國參議院無異議通過決議案，這也是法國參議院首度通過友我決議案。蔡總統將頒授「特種大綬卿雲勳章」，表彰李察主席對台灣的支持，以及對促進台法友好關係的貢獻。

    張惇涵表示，李察主席是台灣的老朋友，此行是他繼2015年、2018年後，第3度訪台，總統府誠摯歡迎李察主席再次造訪台灣。而此次訪問團另包括：友台小組兩位副主席布依松（Max Brisson）及喬瑟芙（Else Joseph）、外交暨國防委員會副主席卡迪克（Olivier Cadic）等4位跨黨派參議員，以及參議院友台小組執行秘書高玉笛（Judith Bout），總統府也由衷感謝法國國會跨黨派展現對台灣的堅定友誼。

    張惇涵亦指出，近日相繼有澳洲、法國等重要國際友人訪台，這也是「世界加台灣好友」的具體行動展現。我們期待透過更多的交流，讓台灣與理念相近的國家，持續深化民主夥伴的友好連結，持續深化各項領域的合作夥伴關係。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播