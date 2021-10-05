蔡總統7日接見法參議院訪團 贈勳友台主席李察

法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard，右二）將率跨黨派議員訪台，預計明日清晨6時30分抵達桃園機場。我駐法代表吳志中今天赴機場送機。（取自吳志中臉書）

2021/10/05 21:03

〔記者楊淳卉／台北報導〕法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）將於10月6日率團抵台訪問，總統府發言人張惇涵今表示，總統府誠摯歡迎支持台灣的國際重要友人訪台，蔡英文總統預計將在10月7日上午，於總統府內接見李察主席。

張惇涵表示，李察主席備受法國各界敬重，積極推動台法國會交流 ，尤其不畏打壓支持台灣的行動，讓台灣人民印象最為深刻。今年3月，李察主席領銜提出「支持台灣參與國際組織工作之決議案」 ，促成法國參議院無異議通過決議案，這也是法國參議院首度通過友我決議案。蔡總統將頒授「特種大綬卿雲勳章」，表彰李察主席對台灣的支持，以及對促進台法友好關係的貢獻。

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張惇涵表示，李察主席是台灣的老朋友，此行是他繼2015年、2018年後，第3度訪台，總統府誠摯歡迎李察主席再次造訪台灣。而此次訪問團另包括：友台小組兩位副主席布依松（Max Brisson）及喬瑟芙（Else Joseph）、外交暨國防委員會副主席卡迪克（Olivier Cadic）等4位跨黨派參議員，以及參議院友台小組執行秘書高玉笛（Judith Bout），總統府也由衷感謝法國國會跨黨派展現對台灣的堅定友誼。

張惇涵亦指出，近日相繼有澳洲、法國等重要國際友人訪台，這也是「世界加台灣好友」的具體行動展現。我們期待透過更多的交流，讓台灣與理念相近的國家，持續深化民主夥伴的友好連結，持續深化各項領域的合作夥伴關係。

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