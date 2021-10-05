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    首頁　>　政治

    日議員允助台灣入CPTPP 謝長廷：若實現就能台日雙贏！

    謝長廷5日獲邀到日本國會議員會館演講，自民黨友台議員團體「紡絆會」共同代表、政調會長高市早苗（右2）、紡絆會共同代表、參議員山谷惠里子（左1）和日華懇會長古屋圭司（右1）均表態支持台灣加入CPTPP。（記者林翠儀攝）

    謝長廷5日獲邀到日本國會議員會館演講，自民黨友台議員團體「紡絆會」共同代表、政調會長高市早苗（右2）、紡絆會共同代表、參議員山谷惠里子（左1）和日華懇會長古屋圭司（右1）均表態支持台灣加入CPTPP。（記者林翠儀攝）

    2021/10/05 21:21

    相關新聞請見：日自民黨議員次團邀謝長廷演講 允助台灣加入CPTPP

    〔即時新聞／綜合報導〕我國駐日代表謝長廷今天（5日）應日本自民黨友台議員團體「紡絆會」邀請發表演講，席間他提出希望日本能協助台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），該會共同代表、自民黨新任政調會長高市早苗等人也允諾幫助。謝長廷今晚透過臉書再提此事，強調台灣能夠加入CPTPP，不管對台灣或是日本都是雙贏！

    由自民黨議員組成的次團「紡絆會」，由眾議員高市早苗和參議員山谷惠里子擔任共同代表，本月5日召開大會，並邀請謝長廷到場演講，跨黨派友台議員團體「日華議員懇談」會長古屋圭司也到場致詞。

    謝長廷在談話間，直言中國若早台灣一步加入CPTPP，屆時一定會全力阻止台灣加入，希望今年擔任該協定輪值主席國的日本能鼎力相助。與會的高市早苗等日本議員也都表態支持，允諾協助台灣順利加入協定。

    謝長廷晚間再於臉書發文表示，「台灣跟日本雖然沒有正式外交關係，但是雙方的關係卻是前所未有的良好狀態，這是民間累積一百年的交流和互動而來的成果，現在台灣和日本在安全上已經是命運共同體的鄰國，在經濟上則是共享民主自由普世價值的信頼夥伴。」

    謝長廷強調，「台灣能夠加入CPTPP 對台日來説雙贏的事，就如同今天紡絆會共同代表山谷惠理子議員所說的，希望在日本主席國期間，能夠對台灣加入一事打好基礎，這也是台灣的期待。」

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