日自民黨議員次團邀謝長廷演講 允助台灣加入CPTPP

駐日代表謝長廷今天獲邀到自民黨友台議員團體「紡絆會」演講，謝長廷以手牌介紹台日百年情誼，希望日本協助台灣加入CPTPP，做為為下一個百年雙方深化關係的起點。（記者林翠儀攝）

2021/10/05 19:26

〔駐日特派員林翠儀／東京5日報導〕日本自民黨友台議員團體「紡絆會」今天召開大會，邀請駐日代表謝長廷到場演講，他希望日本能協助台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），如果中國先於台灣加入，一定會全力阻擋台灣入會。該會共同代表也是自民黨新任政調會長高市早苗在會中表示，日台是共有相同價值觀的夥伴，將全力支持台灣申請加入CPTPP。

「紡絆會」是由自民黨議員組成的次團，由眾議員高市早苗和參議員山谷惠里子擔任共同代表，今天特選在國慶前夕召開大會，邀請謝長廷到會演講，跨黨派友台議員團體「日華議員懇談」會長古屋圭司也到場致詞。雖然正逢日本內閣改組及眾議院即將改選前的忙碌季節，但今天仍有20多位議員出席。

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面對日本和中國建交明年將屆滿50年，謝長廷今天以「台灣與日本100年情誼」為題發表演說，特別準備了手牌介紹嘉南大圳建造者八田與一、台灣水道之父濱野彌四郎、台中白冷圳之父磯田謙雄及蓬萊米之父磯永吉等人，強調台日之間已累積了百年情誼，他並以台灣加入CPTPP將成為台日未來100年繼續深化關係的起點為結論，希望日本協助台灣加入。

謝長廷在會後解釋表示，日本今年為CPTPP的主席國，我們也期待日本能在年底前能決定工作小組的架構，以利於台灣在明年由新加坡擔任主席國之後的談判應對。

高市表示，日台是共有相同價值觀的夥伴，將全力支持台灣申請加入CPTPP。自民黨總裁選舉期間，蔡英文總統曾以執政黨主席身分與高市進行視訊會談，雙方將在包含安全保障等議題在內擴大且深化台日的實務交流。

日華懇會長古屋在今天的會中也重申，日華懇全面贊成台灣加入CPTPP，而且「現在正是好時機」。

「紡絆會」共同代表、參議員山谷惠子也表示，希望在日本擔任CPTPP議長國的期間，確實扎下基礎，協助台灣加入。

駐日代表謝長廷（左2）今獲邀到日本國會議員會館演講，自民黨友台議員團體「紡絆會」共同代表、政調會長高市早苗（右2）、同會共同代表、參議員山谷惠里子（左1）和日華懇會長古屋圭司均（右1）表態支持台灣加入CPTPP。（記者林翠儀攝）

本自民黨友台議員團體「紡絆會」今天召開大會，邀請駐日代表謝長廷到場演講，在日本內閣改組及眾議院即將改選前的忙碌季節，但今天仍有20多位議員踴躍出席。 （記者林翠儀攝）

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