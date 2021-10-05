不畏中國威嚇堅定訪台 外交部誠摯歡迎法國參議院訪團

駐法代表吳志中今天赴機場為法國參議院訪團送行。吳志中在臉書分享合照指出，「在中國戰機威脅的陰影下，304:0的支持下，法國參議院代表團啟程了！台法關係向前走！」（取自吳志中臉書）

2021/10/05 19:35

〔記者呂伊萱／台北報導〕法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard） 訪台團已自法國搭機啟程。外交部今天發布新聞稿，表達誠摯歡迎。外交部說，李察主席不畏中國政府威嚇，堅定訪台，其友情及捍衛自由民主的精神令人感動。這是李察主席在2015年及2018年之後第三度訪問台灣，雙方將就經濟復甦、區域安全局勢、台法合作等議題交換意見。

外交部表示，李察主席應我國政府邀請率法國參議員，訂於10月6日至10日率團訪問台灣。訪團成員除團長李察主席（隸屬法國執政的共和國前進黨）外，另包括友台小組兩位副主席布依松（Max Brisson）及喬瑟芙（Else Joseph）（均隸屬共和人黨）、外交暨國防委員會副主席卡迪克（Olivier Cadic） （隸屬中間派聯盟」）等4位跨黨派參議員，以及參議院友台小組執行秘書高玉笛（Judith Bout）。

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外交部說明訪團行程，李察參議員等人訪台期間將晉見總統，拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、監察院長陳菊、外交部長吳釗燮；另外將會晤經濟部、衛福部、陸委會等相關部會首長，參訪基隆沙灣歷史文化園區等文經設施。立法院長游錫堃及外交部長吳釗燮均將分別設宴款待訪團。

外交部並強調，參議員等人抵離及在台期間的各項活動，均完全配合中央流行疫情指揮中心的防疫規定。

外交部說，李察主席長期堅定支持台灣，自2015年接任參議院友台小組主席以來，為提昇台法友好關係有重要貢獻。今年初中國駐法大使盧沙野曾數度言語挑釁，企圖阻撓其訪台規劃，但李察主席不畏中國政府的威嚇，仍然立場堅定，希望再度訪問台灣，其支持我國的友情及堅定捍衛自由民主的精神令人感動。

此外，今年5月6日，李察主席促成法國參議院以304票贊成、0票反對、19人未投票，高票通過「支持台灣參與國際組織工作決議案」，創下法國參議院通過友我決議案的首例。

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