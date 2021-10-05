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    「柯黑」扮《魷魚遊戲》娃娃合拍片 游淑慧讚柯文哲這點「可愛」

    台北市議員游淑慧今「恥」力全開，換上韓劇「魷魚遊戲」中一二三木頭人娃娃裝扮，與台北市長柯文哲合拍宣傳影片。（台北市議員游淑慧提供）

    台北市議員游淑慧今「恥」力全開，換上韓劇「魷魚遊戲」中一二三木頭人娃娃裝扮，與台北市長柯文哲合拍宣傳影片。（台北市議員游淑慧提供）

    2021/10/05 19:40

    〔記者鄭名翔／台北報導〕「柯黑」台北市議員游淑慧今（5日）「恥」力全開，換上韓劇「魷魚遊戲」中一二三木頭人娃娃裝扮，與台北市長柯文哲合拍宣傳影片；游淑慧笑說，雖平常強力監督市政，但柯文哲不介意，自己也願為振興台北盡一份心力，且透露拍片過程中柯很「聽話」，即使尚未開拍就已蹲定位久久不動，意外發現柯文哲「可愛」的一面。

    游淑慧被網友稱神似魷魚遊戲中的詭異木頭人娃娃，日前還自嘲將租借道具服，於萬聖節裝扮；今日提早換裝並綁上兩條辮子，與柯文哲合體拍攝「台北熊好券」的宣傳影片，令她笑稱也算是提早兌現諾言。

    游淑慧說，昨接到市府發言人陳智菡詢問合作拍片，當下反問自己作為「柯黑」議員，「市長恐怕會比較不舒服？」但陳智菡強調都是市政宣傳影片，市長並不排斥，因此自己也欣然接受。

    游淑慧強調，台北受疫情重創，選區內有許多店家紛紛倒閉，自己也十分難過，因此如果能協助市政宣傳、促進民眾消費，樂於幫忙博君一笑。

    游淑慧笑稱，拍攝地點就在人來人往的府前廣場，變裝後從市議會沿途走到拍攝地，沿途許多官員、民眾還向她打招呼，不禁感到「恥」度太大，加上自己從未開過影片，過程十分緊張，配合指令扮演機器人不得眨眼、陽光又十分刺眼，笑稱「應該要向市府收通告費」。

    向來強力監督柯文哲的游淑慧也難得誇獎柯，笑稱柯文哲拍攝過程十分「有趣」，即便還未開拍、所有人都在一旁休息時，就只有柯文哲還維持蹲姿動作，一動也不動，渾然不知尚未開始拍攝，也令她看到柯難得可愛的一面。

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