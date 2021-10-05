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    國民黨還在亂！趙天麟PO文釣出2立委怒：逼我們陪當薪水小偷

    民進黨立委趙天麟今早在臉書PO出在立院枯等時和立委林楚茵、賴品妤的合照。（擷取自趙天麟臉書）

    民進黨立委趙天麟今早在臉書PO出在立院枯等時和立委林楚茵、賴品妤的合照。（擷取自趙天麟臉書）

    2021/10/05 20:37

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委今（5日）早再度集結，上午7時議場一開門即佔據議場官員席、質詢台試圖杯葛。對此，民進黨立委趙天麟今早在臉書PO出在立院枯等時和立委林楚茵、賴品妤的合照，無奈說「國民黨還在亂，母湯喔」。合照中的兩位女立委也現身留言，批國民黨「薪水小偷」、「不想上班還拖大家下水」。

    國民黨立委今早再度發動杯葛，上午7時就進入議場，拿出標語占據超過2小時﹔上午9時17分，立法院副院長蔡其昌宣布，因本次院會議程尚待溝通，請各黨團進行協商溝通後，再進行處理，隨即宣布休息。

    對於國民黨再度發動杯葛，立委趙天麟早上9點05分也在臉書PO文，貼出他和林楚茵、賴品妤的合照，無奈表示「國民黨還在亂，母湯喔」；貼文下方，賴品妤也抱怨：「拉著別人陪他們當薪偷（薪水小偷）」；林楚茵則說：「他們真的是薪水小偷欸～不想上班還拖大家下水」。

    對此，網友也紛紛留言表示：「不務正業、薪水照領」、「真的看到一肚子火」、「因為KMT也只會這個啊」、「再亂沒關係，就先從2022年議會立法院國會下架國民黨」、「再亂就關掉冷氣」、「浪費我們的稅金」。

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