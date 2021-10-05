為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    民進黨開Podcast頻道 暢聊國際事務

    民進黨開設Podcast頻道《耳朵出遊不出油》。（資料照）

    民進黨開設Podcast頻道《耳朵出遊不出油》。（資料照）

    2021/10/05 16:27

    〔記者楊淳卉／台北報導〕Podcast是許多想要獲取新知族群，喜歡使用的新平台。為了與更多不同的民眾溝通、互動，民進黨開設Podcast頻道《耳朵出遊不出油》將邀請不同來賓，暢談國際大小事、分享自己的國際外交經驗。

    民進黨籌備已久的Podcast頻道《耳朵出遊不出油》於10月4日（一）開播第一集，民進黨網路社群中心主任范綱皓表示，疫情期間大家在家的時間變多，使用社群的時間也變多，特別是Podcast上有很多人選擇「用聽的」，來獲得訊息。民進黨希望透過聲音，來跟喜歡聽Podcast的使用者互動，因此特別開設新的頻道。

    范綱皓也說，在蔡英文總統執政後，台灣在國際能見度大大提升，尤其是防疫期間，因應國際情勢的改變，台灣與許多友好國家有更好的互動，社群上許多年輕人對疫情期間的「國際外交」感到高度興趣。《耳朵出遊不出油》便是希望透過輕鬆的方式，帶大家「用聲音探索國際」。

    范綱皓也特別透露，由於Podcast是新的平台，規劃、發想、主持人都交由黨內年輕同仁主責。像是兩位主持人，一位是民進黨秘書長特助謝子涵，留學日本、精通日文，對日本及地方創生非常了解。另一位是民進黨國際部專員經雨謙，曾在法國交換學生，精通英文，對於新創產業有獨到見解。兩位都是對國際議題非常有熱誠的年輕政治工作者，期待透過年輕同仁們的激盪、創意，讓頻道的內容更貼近年輕人的喜好。

    第一集的節目邀請民進黨最年輕的地方黨部主委李問。范綱皓說，李問在中國、馬來西亞、印尼皆有豐富的田野經驗，也在美國留學過。邀請他分享在中國田調後，找到回台灣的路徑。

    來賓名單除了有民進黨黨公職外，也邀請社會上各領域從事國際事務的工作者，第二集來賓就是無任所大使林靜儀醫師，大家只要訂閱頻道，就不會漏掉每一集的來賓與精彩內容。范綱皓補充，「一定會有大家期待的重量級來賓」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    共機擾台再創新高 民進黨譴責：立即停止挑釁行為
    2021/10/05 12:46

    共機擾台再創新高 民進黨譴責：立即停止挑釁行為
    民進黨辦新住民圖文徵文比賽 總獎金25萬等你拿
    2021/10/05 12:44

    民進黨辦新住民圖文徵文比賽 總獎金25萬等你拿

    只打疫苗不夠？防疫要靠主動出擊
    合併升格 府院黨朝「新竹先行」方向推動
    2021/10/04 05:30

    合併升格 府院黨朝「新竹先行」方向推動
    柯建銘：修地制法 仍待凝聚黨內共識
    2021/10/04 05:30

    柯建銘：修地制法 仍待凝聚黨內共識

    狂出天際！宏匯週慶全方位亮點搶先看
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播