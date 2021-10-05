民進黨開Podcast頻道 暢聊國際事務

民進黨開設Podcast頻道《耳朵出遊不出油》。（資料照）

2021/10/05 16:27

〔記者楊淳卉／台北報導〕Podcast是許多想要獲取新知族群，喜歡使用的新平台。為了與更多不同的民眾溝通、互動，民進黨開設Podcast頻道《耳朵出遊不出油》將邀請不同來賓，暢談國際大小事、分享自己的國際外交經驗。

民進黨籌備已久的Podcast頻道《耳朵出遊不出油》於10月4日（一）開播第一集，民進黨網路社群中心主任范綱皓表示，疫情期間大家在家的時間變多，使用社群的時間也變多，特別是Podcast上有很多人選擇「用聽的」，來獲得訊息。民進黨希望透過聲音，來跟喜歡聽Podcast的使用者互動，因此特別開設新的頻道。

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范綱皓也說，在蔡英文總統執政後，台灣在國際能見度大大提升，尤其是防疫期間，因應國際情勢的改變，台灣與許多友好國家有更好的互動，社群上許多年輕人對疫情期間的「國際外交」感到高度興趣。《耳朵出遊不出油》便是希望透過輕鬆的方式，帶大家「用聲音探索國際」。

范綱皓也特別透露，由於Podcast是新的平台，規劃、發想、主持人都交由黨內年輕同仁主責。像是兩位主持人，一位是民進黨秘書長特助謝子涵，留學日本、精通日文，對日本及地方創生非常了解。另一位是民進黨國際部專員經雨謙，曾在法國交換學生，精通英文，對於新創產業有獨到見解。兩位都是對國際議題非常有熱誠的年輕政治工作者，期待透過年輕同仁們的激盪、創意，讓頻道的內容更貼近年輕人的喜好。

第一集的節目邀請民進黨最年輕的地方黨部主委李問。范綱皓說，李問在中國、馬來西亞、印尼皆有豐富的田野經驗，也在美國留學過。邀請他分享在中國田調後，找到回台灣的路徑。

來賓名單除了有民進黨黨公職外，也邀請社會上各領域從事國際事務的工作者，第二集來賓就是無任所大使林靜儀醫師，大家只要訂閱頻道，就不會漏掉每一集的來賓與精彩內容。范綱皓補充，「一定會有大家期待的重量級來賓」。

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