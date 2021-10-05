北流無障礙席設計缺失 監院糾正文化部、北市府

監察院。（資料照，記者謝君臨攝）

2021/10/05 15:09

〔記者謝君臨／台北報導〕針對台北流行音樂中心無障礙席視野遭遮蔽、未符合分散式原則的設計缺失，監察院通過糾正文化部與台北市政府，並要求立即改善。另，有關制度面問題，責成內政部營建署與行政院公共工程委員會，檢討相關規範及圖表，往後政府重大工程必須將視線檢討圖及共融式設計納入設計評分項目。

監院今發布新聞稿指出，北流自2004年起耗資超過60億元興建，設有3473個固定座位，卻將21個無障礙席集中設置於2樓最後一排，導致視野遭到3樓底板遮蔽。去年8月開幕後經媒體揭露、身心障礙團體抗議，相關單位卻未積極改善無障礙席設置問題，長期關注無障礙環境的監委王榮璋、林盛豐因而申請自動調查。

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王榮璋表示，經實地履勘與約詢相關單位，確認北流無障礙席的設計缺失，關鍵在於基本設計與細部設計階段，皆未針對無障礙席進行檢討與核定。甚至發現台北市建管處2014年核定的無障礙設施說明書，其內容與使用執照、目前現況都不符合。顯示相關單位嚴重忽視無障礙席的設計，明顯違反憲法、憲法增修條文與身心障礙者權益保障法等相關法律規定，也不符聯合國身心障礙者權利公約強調的平權精神。

王榮璋說，北流開幕啟用後，北市府因應2樓無障礙席視野不佳的批評，主動提出將於1樓搖滾區彈性設置無障礙席。但他與林盛豐現場勘查，並詢問該場地的逃生避難計畫及演練測試，發現彈性無障礙席的設置非但於法無據，甚至有妨礙觀眾逃生避難的疑慮。尤其北市府聲稱緊急情況發生時，現場服務人員會以廣播方式要求其他觀眾原地等待，讓輪椅使用者優先離場後再移動的規劃，實際上北市府從未邀請身心障礙者參與消防逃生演練；內政部消防署也表示如此規劃前所未聞，恐怕國際間也無此種作法。

王榮璋強調，北流是政府歷經20多年、耗資60餘億元打造的國際級表演場地，理應考量身心障礙者平等參與的權利，並應符合聯合國身心障礙者權利公約揭示的平等不歧視、無障礙/可近性、合理調整等重要原則。文化部與北市府若只以票價優惠來回應外界質疑，而非徹底謀求硬體改善方式，文化平權的政策目標恐將流於空談。

兩位委員也希望，往後政府重大工程能借鏡北流案例，從基本設計、細部設計等階段就要重視無障礙席的位置與視線等設計，而非只符合席次數量。

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