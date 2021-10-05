連署不合規定比率曾達49％ 綠委提修法中選會電子系統設查詢功能

罷免連署資料統計。（民進黨立委陳瑩辦公室提供）

2021/10/05 13:58

〔記者簡惠茹／台北報導〕有鑑於提議人和罷免人冒名偽造情形嚴重，有罷免案連署不符合規定比率曾高達49.18%，民進黨立委陳瑩等人上週送出提案修選罷法第76條，在未來建制的中選會電子系統增設查詢功能，讓當事人可查詢是否有提出連署。

民進黨立委陳瑩、許智傑、莊競程、陳亭妃、蔡易餘、吳思瑤、何志偉、王美惠等人提案修選罷法第76條，陳瑩指出，有鑑於近年公職人員罷免案，提議人與連署人冒名偽造情形嚴重，中央選舉委員會在未來要建置的電子系統，應提供當事人依規定查詢其是否為罷免案之提議人或連署人服務。

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根據中選會統計，高雄市議員高閔琳被罷免連署「不符合規定人數」比例竟高達49.18%，其中有730人於連署前已死亡，高雄市議員黃捷被罷免連署不符合規定有26.84%，有993人連署前已死亡，顯示罷免領銜人徵求連署當中，發生大量冒名偽造情形。

近日台灣基進立委陳柏惟和無黨籍立為林昶佐的罷免案連署也有類似情形，陳柏惟罷免案連署不符合規定比例達17.98%，其中有41人連署前死亡、2957人個人資料填寫錯誤；林昶佐罷免案提議人數中，不符合規定比例有19.6%，提議前死亡有54人。

陳瑩表示，為杜絕冒名連署問題，「公投」或「罷免案」所建置之電子系統，應提供當事人查詢確認個人「被連署」情形，不論是「公投連署」或「罷免連署」，都發生嚴重冒名簽署及偽造情形，近2年的罷免案當中，不符合規定的連署案數比率相當高，除個人資料填寫錯誤情形外，更有多件簽署前已死亡的案例。

近2年的罷免案當中，連署審查結果皆呈現高比例「不符合規定」人數，陳瑩認為，縱使經過審查通過的連署資料，很多可能也是被冒名簽署，這種連署亂象，已經嚴重傷害國人行使民主的權利，政府有責任讓民眾知道自己有沒有參與罷免的連署，所以應該要建置電子系統供民眾個人查詢自己是否有簽署連署。

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