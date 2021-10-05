「疫病無國界」 我贈索馬利蘭製氧機共同抗疫

索馬利蘭總統府9月26日舉辦台灣獎學金受獎生歡送會，37名索國青年學子將來台唸書。（駐索馬利蘭代表處提供）

2021/10/05 12:27

〔記者呂伊萱／台北報導〕東非索馬利蘭面臨新一波COVID-19疫情挑戰，我國3日捐贈索國製氧機，提升抗疫能量。此外，索馬利蘭總統府9月下旬盛大舉辦台灣獎學金受獎生歡送會，由總統阿布迪（Muse Bihi Abdi）親自主持，鼓勵37名將來台求學的青年學子，早日學成歸國、為國效力。

台灣駐索馬利蘭共和國代表處3日捐贈索國衛生部國產製氧機。我駐索馬利蘭代表羅震華在捐贈典禮上表示，「疫病無國界」，直到所有人安全之前，沒有人是安全的。台灣自疫情爆發以來，持續加強並深化與索馬利蘭的抗疫及醫衛合作，並透過援贈索國所需的防疫及抗疫物資，協助索國政府維護人民健康，體現兩國人民友好情誼。

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羅震華強調，台灣身為國際社會一份子，我國盼對國際社會做出更大貢獻，相關國際活動的參與意願獲得G7、友邦及日本、瑞典、加拿大、比利時及美國等理念相近國家政府領導人或高階官員公開表達堅定支持。「台灣可以幫忙，台灣正在幫忙」不只是口號，更展現台灣人民貢獻及回饋國際社會的責任與熱情。

索國衛生部新任部長阿里（Hassan Mohamed Ali）感謝台灣政府持續協助索國提升醫療量能以對抗疫情，索國政府及相關醫衛人員對台灣製醫療產品品質讚譽有加，政府將善用相關資源，防止疫情蔓延擴散。

此外，外交部亞非司副司長李雅萍今天在例會分享，羅震華9月26日受邀出席索馬利蘭總統府舉辦的台灣獎學金受獎生歡送會，共有37名索國青年學子，分別獲得外交部獎學金、國合會和我國大專院校等單位提供的獎學金，將來台就學。李雅萍說，阿布迪總統親自主持歡送會，場面熱絡，反映對台索教育交流的期待。

阿布迪致詞時並說，感謝台灣提供索國學子深造機會，相信未來會有更多索國學生選擇到台灣就學 。阿布迪也以親身經驗為例，期盼所有受獎生勇於面對挑戰，早日學成歸國、為國效力，成為索國明日的領袖。

李雅萍強調，台灣與索國互設官方代表處後，兩國已在農業、天然資源、資通訊、教育和醫療等多項領域展開合作，駐索馬利蘭代表處將持續秉持「台灣模式」精神，基於互惠互利、互好共贏原則，持續深化各領域的交流及合作。

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索馬利蘭總統府9月26日舉辦台灣獎學金受獎生歡送會，由索國總統阿布迪親自主持，我駐索馬利蘭代表羅震華（左二）受邀出席。索國外交暨國際合作部部長Dr. Essa Kayd Mohamoud、教育暨科學部部長Ahmed Mohamed Diriye 、高等教育委員會主席Prof. Saleebaan Dirir Abdi及索國駐台代表Mohamed Omer Hagi Mohamoud也出席這一場教育盛事。（駐索馬利蘭代表處提供）

為協助提升抗疫能量，台灣駐索馬利蘭共和國代表處捐贈索國衛生部國產製氧機。（駐索馬利蘭代表處提供）

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