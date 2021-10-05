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    雙十國慶大典 羅一鈞、羅嘉翎等6英雄將領唱國歌

    國慶籌備委員會今日舉行記者會，主委游錫堃致詞。（記者謝君臨攝）

    國慶籌備委員會今日舉行記者會，主委游錫堃致詞。（記者謝君臨攝）

    2021/10/05 12:27

    〔記者謝君臨／台北報導〕國慶籌備委員會今日舉行記者會，主委游錫堃致詞表示，在Covid-19肆虐下，全球災情慘重，許多國家的國慶都改成線上，甚至停擺，但最近台灣還能夠連續五日「+0」，「個人內心實在是非常的感動」。今年國慶以「民主大聯盟，世界加好友」為主題，將由疾管署副署長羅一鈞、東奧跆拳道銅牌得主羅嘉翎等6位英雄代表一起領唱國歌，並在新竹市舉辦晚會，高雄市舉辦焰火。

    今年國慶的國歌領唱，將由防疫、運動、警、消等不同領域的6位英雄代表，包括羅一鈞、羅嘉翎、護理師施宜君與陳昀湞、消防人員劉奎佑、警員楊于辰，以及國立客家兒童合唱團共同領唱。

    游錫堃致詞表示，今年國慶依照往例舉辦實體活動，他代表慶籌會向第一線醫護人員、防疫人員致敬，也誠摯感謝自律而優秀的台灣全體國人，大家實在非常了不起；「民主大聯盟，世界加好友」正在不斷地進行，這是一種價值觀的選擇，當全世界面臨前所未有的挑戰，台灣與相同理念國家結為夥伴，互助扶持、友善循環，就證明了「德不孤必有鄰」，也證明台灣是國際社會不可或缺的成員。

    新竹市長林智堅指出，Covid-19席捲全球，造成大家生活上的影響，國人展現高度團結和韌性，我們不僅可守護國人的健康，並且「Taiwan can help」，透過口罩、醫療物資協助全球。林智堅也提及「大新竹重組」議題，希望能夠作為台灣半導體產業非常重要的後盾，讓竹科更有競爭力。

    林智堅說，誠如這次的國慶主題，大新竹儼然成為台灣和世界加好友最重要的超導體，今年國慶晚會在新竹空軍基地別具意義，誠摯邀請國人同胞及海內外的朋友們，10月9日來看新竹國慶晚會；新竹是新舊融合的城市，晚會上也會將創新的一面和傳統藝術文化，呈現在國人面前。

    高雄市長陳其邁表示，高雄距離上次舉辦焰火已經20年，這20年當中，見證高雄很大的不同，20年前高雄港還是高牆聳立，高雄人看不到海，當時是挑一個沒有圍牆的高雄港，20年後圍牆全部打開，高雄20年的變化可以呈現在所有國人同胞面前，讓世界不同角落人們都能重新認識高雄、愛上高雄。

    陳其邁說，國內疫情控制平穩，很多國家也把台灣經驗視為防疫典範，至今高雄已經連續52天沒有本土病例；今年焰火也安排防疫人員共同欣賞高雄之美，並藉由國慶焰火的舉辦，表達對所有醫護人員的敬意；這次設計有2萬到2.5萬個座位，有很多觀賞焰火、打卡的熱點，歡迎大家來高雄，記得帶著五倍券。

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