屏東挖眼案引社會恐慌 侯友宜：患者應強制管束及治療

針對日前屏東發生震驚社會的挖眼傷人案，新北市長侯友宜表示，精神病患犯罪，最需要的就是給予適當的強制管束及治療。（記者賴筱桐攝）

2021/10/05 12:09

〔記者賴筱桐／新北報導〕日前屏東發生駭人聽聞的徒手挖眼傷人案，新北市長侯友宜今天在臉書表示，具攻擊性的精神疾病患者流連於街坊巷弄，絕不屬於民眾應承擔的風險；精神病患犯罪，最需要的就是給予適當的強制管束及治療。他強調，政府應讓患者在具有高度戒護、專業醫療的專責醫院接受治療，絕非以「法無明文」一詞，推卸保障民眾的責任，並呼籲儘速推動修法，建立精神醫療體系，才是解決之道。

侯友宜建議，中央應儘速設置專責的司法精神醫院，讓司法及戒護體系進駐精神醫療處所，結合保全工作與專業醫療，實踐監護處分的目的，才是長治久安之計，可惜此議題一談再談，始終沒有具體落實，具攻擊性的精神病患者接受法院請求醫院鑑定時，也造成一般醫院精神科醫師的恐慌。

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侯友宜指出，依目前台灣法規及處理機制，精神疾病罪犯一旦宣告執行監護處分，將會轉由一般公立醫院或精神療養院收治，不僅造成醫療人員沉重的心理壓力，病患也無從得到最佳治療。且依刑法第87條，精神疾病罪犯最長監護期限為5年，期限一到，如果病患尚未完全康復，就回歸社區，恐引發地方人心惶惶，成為無盡的惡性循環。

他認為，刑法第87條已不合時宜，且影響社會層面深廣，應儘速修法；每個精神疾病罪犯都是獨立個案，依個案病況延長監護年限，並由專責醫院的專業醫師評估，將風險降至最低後離院。

「當刑警或當市長都一樣，我一直在學習感同身受」。侯友宜說，他能明白精神疾病患者的無助與煎熬，因為社會的既定印象或污名化，驅使患者選擇躲藏、隱匿，害怕面對人群，在沒有勇氣求助專業醫療的情況下，病況持續加重，最終做出自傷傷人的事，這些悲劇的發生，全體社會都該共同面對。

侯也向傷者潘小姐喊話，不要因此而失去對於社會的信任，「相信我，每一位國人都跟我一樣，願意挺身而出，捍衛您與每一個國民的安全」。

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