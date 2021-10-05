立院僵局暫解 民進黨讓步：928議程「歸零」、7時僅開前門

國民黨立法院黨團5日繼續杯葛行政院長蘇貞昌施政總質詢，藍委動員一早7點進入議場，佔領官員席與備詢台，議事陷入空轉，民進黨立法院黨團總召柯建銘（右）拉著國民黨立法院黨團總召費鴻泰（左），企圖透過協商解開僵局。（記者廖振輝攝）

2021/10/05 10:51

〔記者林良昇／台北報導〕立院國民黨團今早再度杯葛行政院長蘇貞昌施政總質詢，並抗議立法院9月28日議事不公，要求歸零當日議程，經朝野黨團協商，立法院副院長蔡其昌宣讀協商結論，回復9月28日的質詢順序，並規範舉行院會時，上午7時僅開放議場正門進出。

立院國民黨團今再度杯葛院會，主張將9月28日的議事程序歸零重頭開始，並規範議場前後門開門規定，朝野各黨團經協商後，蔡其昌於10時21分宣布本日儘處理黨團協商結論，處理完畢後今院會隨即散會。

請繼續往下閱讀...

朝野黨團協商結論，對於9月28日院會總質詢爭執，國民黨團質疑程序不公，實因朝野認知不同。各黨團同意回復當日9月28日委員質詢，並依議事處名單及順序，自10月8日院會開始質詢，從時代力量立委邱顯智開始進行政黨質詢

另外，在立法院議場舉行院會時，上午7時僅開放議場正門進出，其餘各門上午7時30分開啟。各黨團對朝野協商結論沒有異議。

國民黨立法院黨團5日繼續杯葛行政院長蘇貞昌施政總質詢，藍委動員一早7點進入議場，佔領官員席與備詢台。（記者廖振輝攝）

國民黨立法院黨團5日繼續杯葛行政院長蘇貞昌施政總質詢，藍委動員一早7點進入議場，佔領官員席與備詢台，議事陷入空轉。（記者廖振輝攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法