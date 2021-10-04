藍營週五繼續杯葛議事？ 柯建銘：以大事小敞開協商大門

立法院民進黨黨團總召柯建銘對國民黨團喊話，協商的大門永遠敞開，「我們不會以大欺小，而是會以大事小」，希望能維持國會正常運作。（資料照，記者廖振輝攝）

2021/10/04 23:51

〔中央社〕立法院會明天將繼續邀請行政院長蘇貞昌列席，進行施政報告總質詢；國民黨團今天表示，還未決定是否要杯葛明天的院會，要看民進黨團的態度。

民進黨立法院黨團總召柯建銘說，協商的大門永遠敞開，「我們不會以大欺小，而是會以大事小」，希望能維持國會正常運作。

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立法院會1日原定繼續進行施政總質詢，但因國民黨立委再度杯葛，占領議場官員席，造成行政院官員未能列席，又推倒官員備詢台，院會無法順利進行，議事停擺、空轉一天。

立法院會明天將繼續進行施政總質詢，國民黨立法院黨團總召費鴻泰今天告訴中央社記者，目前還未決定是否要杯葛明天的院會，要看民進黨的態度。對於民進黨是否有找國民黨談，他表示，有接觸，但是雙方不歡而散。

柯建銘晚間受訪表示，立法院還是要運作，國民黨有什麼理由無限期杯葛總質詢，「你總是要監督政府」，民進黨是執政黨，希望立法院正常運作，一直空轉不是辦法，不要放棄監督權，朝野要理性協商，否則連小黨都抨擊國民黨是不是在護航執政黨，國民黨必須想清楚。他並期望能求同尊異、擱置爭議。

柯建銘指出，若非國民黨主席當選人朱立倫默許，國民黨不會自甘墮落秀下限，而朱立倫明天將上任，希望面對一個可敬的對手，想清楚要把黨帶往什麼方向。他表示，希望能展開朝野協商，維持立法院正常運作，否則如何面對選民。

柯建銘說，民進黨雖然是國會多數，但不會以大欺小，而是會以大事小，尊重在野黨權利，希望立委好好質詢，彼此在政策上競爭，「問到蘇貞昌啞口無言我也沒話講」。

時代力量立法院黨團總召邱顯智受訪表示，民進黨政府有很多問題需要被實質監督，時力黨團不會杯葛議事，也希望其他在野黨團不要杯葛，有什麼問題就透過質詢跟蘇貞昌直球對決，進行實質監督，而且立法院議事空轉不是人民所樂見的。

台灣民眾黨立法院黨團總召邱臣遠說，國會正常運作最大的責任是執政黨，蘇貞昌應說清楚3+11決策及疫苗採購政策，立法院長游錫堃也應積極召集協商。邱臣遠也呼籲，國民黨團應透過正常議事程序，保障小黨質詢權利。

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