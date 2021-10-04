朱立倫明上任黨主席 江啟臣：凝聚共識才是重點

國民黨主席江啟臣4日接受《POP大國民》節目主持人蔡詩萍專訪，會前受訪。（記者廖振輝攝）

2021/10/04 19:41

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席選舉落幕，黨主席當選人朱立倫明將上任，競選連任落敗的前主席江啟臣建議，孫文學校總校長張亞中的支持者很多，存在黨內一陣子，新任主席要花點心思，不能完全放著不管，在選後如何凝聚出共識可能才是重點。

江啟臣今傍晚接受廣播節目專訪，對於黨魁選舉落幕，江啟臣表示，選舉最後幾天棄保效應有發酵，這是一場激烈選戰，以黨內民主角度來看，有這麼多不同聲音及支持對象不是壞事，國民黨不是一言堂，選後如何重新凝聚出共識可能才是重點。

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對於如何拉回張亞中的支持者，江啟臣認為，不光是這次選舉，這已經在黨內存在一陣子，公開對話辯論是一種方法，讓大家先各抒己見，總是有重疊的地方，尋找最大公約數，越多重疊就越能凝聚共識，新任黨主席要花點心思，不能完全放著不管，反而要在沒有選舉時去做。

江啟臣說，他去年也推動黨務改革，成立改革委員會分4組討論，兩岸論述也找了10多位黨內外重量級專家，經過2個月討論，也聚焦幾點共識，但也不代表被黨內接受。

江啟臣也提到，對於黨主席任內的17個月很感謝，有機會在這段時間服務很榮幸也很驕傲，過程雖然辛苦，遇到很多過去的黨主不見得會遇到的事情，就想辦法克服，走過這段路「我無怨無悔」。

江啟臣指出，他當黨主席前，對黨務工作並不熟悉，如果再來一次，可以做更好調整，結果可能會稍微不一樣，經歷很多事件，每件事都可以拿出來抽絲剝繭，反思當初的決定，畢竟是黨務不是政務，在涉及內部溝通、涉及人及黨內不同世代、領域，很多可以檢討改進。

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