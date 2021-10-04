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    美議員證實我駐美代表處正名有望 外交部回應了

    美國眾議院「台灣連線」共同主席夏波近日證實我國駐美代表處正名有望。（美聯社）

    美國眾議院「台灣連線」共同主席夏波近日證實我國駐美代表處正名有望。（美聯社）

    2021/10/04 16:37

    〔即時新聞／綜合報導〕上月傳出美國拜登政府正考慮是否同意我駐美代表處由「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」，美國眾議院「台灣連線」共同主席夏波（Steve Chabot）近日接受中央社專訪證實正名有望。對此，我國外交部表示沒有進一步評論，但未來會繼續以務實態度與美國保持密切的溝通。

    綜合媒體報導，英媒《金融時報》上月10日披露，指美國政府正在積極考慮台灣提出讓代表處正名的請求，該報導還引述知情人士所言，稱正名一事獲得白宮印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）、美國國家安全會議內部和國務院亞洲事務官員的廣泛支持。

    雖然當時台美官方未證實此案，但外交部長吳釗燮上月15日出席美國智庫研討會演講時，就曾提到政府正努力推動正名，希望我國能「使用真正的名字」。

    而目前擔任美國眾議院外委會亞太小組首席成員的夏波近日證實，台灣駐美代表處確實有可能更名為「台灣代表處」，他也直言改名「很合理」，美方也應該這麼做，自己就長期支持讓台灣正名的相關法案。

    對此，外交部發言人歐江安今天（4日）回應表示，我國沒有進一步評論，但感謝美國國會友人對台灣的堅定支持，台灣會持續以務實態度，秉持互信、互惠及互利原則，與美方保持密切溝通交往。歐江安也強調，近年來台美關係深化各界相信是有目共睹，而提升台美關係一直是政府長期努力的目標，未來政府會一步一腳印，穩健強化台美在各領域的合作夥伴關係。

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