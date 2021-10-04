台南重陽禮金改現金發放？ 綠議員籲市長黃偉哲踩煞車

台南市政府將於10月中旬發放敬老禮金1000元，只要設籍台南市年滿65歲以及55歲以上的原住民長者都可領到。（記者蔡文居攝）

2021/10/04 12:53

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市今年度重陽禮金發放，傳出改由公所人員到府「現金發放」取代過去「匯款轉帳」方式，南市議會民進黨團市議員呂維胤、沈震東、蔡筱薇、沈家鳳、陳秋宏、王錦德及無黨籍議員黃麗招等人今天呼籲市長黃偉哲能夠即時踩煞車，不要讓基層公務員當成免費的「外送員」。

九九重陽即將到來，台南市政府將於10月中旬發放敬老禮金1000元，只要設籍台南市年滿65歲以及55歲以上的原住民長者都可領到，計有32萬1222人，其中，百歲以上人瑞共計287位，將發放1萬元敬老禮金。

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社會局表示，近期有民眾建議重陽禮金改採現金親送方式發放，讓長輩實際感受領到紅包時的喜悅和溫暖，另有長輩反映因為經常不在家中或不住在戶籍地，希望維持匯款入帳方式領取，較為便利且安全。市府將會兼顧各方的想法再來做最後的決定。

呂維胤等人表示，重陽禮金到府發放現金或許立意良好，但是相對增加公所人員沈重的行政負擔，以今年預計發放32萬多名的65歲以上長輩，台南649個里的里幹事平均將近500人，更何況有些里幹事一人要兼任2、3個里，以公所來論，每個公所平均要負擔8500多人，公所人力不足已是長年被詬病的老問題，此舉更加劇了問題嚴重性。

議員們說，現金發放過程也容易發生爭議，是否允許家人代領？不能的話，公所就要多跑幾趟，那山區或幅員廣闊的公所怎麼辦？希望市長能夠即時踩煞車，體恤公所人力缺乏，回歸到原先「匯款轉帳」為主、「領現金」為輔的方式，不要把基層公務員當成免費的「外送員」，加重行政負擔。

台南市重陽禮金擬改「現金發放」，市議員呂維胤等人呼籲市長黃偉哲能夠即時踩煞車。（記者蔡文居攝）

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