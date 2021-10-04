竹竹併》竹市議員李妍慧表態：支持林智堅選大新竹市長

新竹市議員李妍慧在新竹市各區都掛上看板，「升格第7都，大新竹更好」！（李妍慧提供）

2021/10/04 11:35

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕被外界認為是民進黨內下任新竹市長熱門人選之一的新竹市議員李妍慧，今天明確表示在權衡利弊之後，認為大新竹合併升格更重要，因此她決定支持林智堅選大新竹市長，「如果合併升格不成，才考慮個人下一步！」

近日大新竹合併升格議題熱度延燒，新竹市議員李妍慧在新竹市各區都掛上看板，「升格第7都，大新竹更好」，作為第一個署名立看板挺新竹升格直轄市的民代，李妍慧主張「大新竹更好」，激起各臉書論壇熱烈討論。

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李妍慧說，「掛看板絕對不只廣告而已，而是促進更大的討論機會！」她指出，新竹縣市合併升格議題已經討論至少10年，隨著塞車、學區、中央經費分配、廠商設廠需求日漸顯著，「現在就是設立大新竹直轄市最恰當的時機，一舉跨越縣市園區三自治體的障礙，才能解決財政、統籌劃分以及城市未來發展的問題！」

而問到有關升格後對民進黨選情的影響時，李妍慧表明大新竹升格沒有政治算計，就是為了解決問題。她更直接回應基層勸進風聲「很多地方朋友都希望我儘速表態參選新竹市長，但權衡利弊之後，我覺得大新竹合併升格更重要！我支持市長林智堅提出的願景，一但合併成功，大新竹未來前景可期！」李妍慧表示，「現階段依舊努力深耕基層服務，累積實力，如果合併升格不成，才考慮個人下一步！」

園區上班族周先生表示，從大學來到新竹至今，落腳新竹市將近10年，看著高樓平地起、國中小增班、年輕的家庭蓬勃，但「除了從小套房搬到公寓大樓之外，塞車問題只有往更嚴重發展，如果縣市能合併，重新規劃外環道路線，園區通勤車潮也許可以解決」。

而現職幼教老師，新竹市土生土長的陳小姐說，由於教育資源落差，新竹縣家庭出現投資潮，將孩子戶籍設在竹市精華區，導致很多事實居住在附近的家庭無法就讀鄰近學校。「如果大新竹升格，要優先處理學區劃分，紓解新市區的擁擠問題。」

李妍慧認為，不僅是竹市居民期盼，新竹縣民對於升格也有高度意願，希望朝野儘速定調，自己將持續力挺林智堅提出的升格倡議，與縣市民進黨團走訪新竹縣市宣講，善盡溝通之責，「對大新竹升格很有信心！」

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