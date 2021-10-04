中市東南區議員子女接棒 街頭看板加溫選戰熱度

台中市國光里長陳雅惠決定投入下屆市議員選戰。（記者許國楨翻攝）

2021/10/04 11:15

〔記者許國楨／台中報導〕台中市議會無論藍綠陣營掀起「交棒潮」，尤其是東南區更有多位民進黨議員有意由子女披掛上陣，其中市議員邱素貞女兒、南區國光里長陳雅惠最近已掛出看板，宣示投入選戰，「最大的敵人是自己」，陳雅惠說，不畏挑戰，勤走基層，傾聽民意，對自己有信心。

台中市東南區5位市議員，目前年紀最長的民進黨市議員邱素貞67歲，但邱早早就決定不選，改由女兒國光里長陳雅惠參選，會勘、跑攤就常常帶同，甚至由女兒跨里服務，佈局相當早，有4屆資歷的邱素貞認為，時代已靠向年輕人這邊，她擔任4屆市議員已足夠，年紀又大了，跑攤常覺得體力有點吃不消，因女兒對從政也很有興趣決定交棒。

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現年41歲陳雅惠是亞洲大學經營管理學碩士，個性活潑開朗，熱愛打羽毛球及烹飪，曾任邱素貞服務處主任、南區國光社區發展協會總幹事、理事長，以及國光里愛鄰守護隊志工，經常慰問、關懷社區弱勢家庭、獨居老人，並主動贈送物資，親和力十足，很早就培養出為民服務的志向與熱忱，獲得地方好人緣。

她最近已在街頭掛出與母親合影，象徵薪火相傳的看板，希藉此爭取更多曝光機會，此舉相當吸睛，不少民眾駐足熱議，也逐漸加溫選戰熱度，陳指出，下屆東南區市議員選舉，各方實力堅強，競爭激烈，是場硬仗，不敢掉以輕心，將戰戰兢兢全力以赴，認真勤跑基層，加強各項服務的觸角，以「認真、服務」爭取選民的認同與支持。

陳雅惠最近基層跑得更勤快。（記者許國楨翻攝）

陳雅惠最近已在街頭掛出與母親合影，象徵薪火相傳的看板。（記者許國楨翻攝）

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