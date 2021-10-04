國慶短片玉山畫面出包 羅文嘉斥外包商說謊籲外交部查辦

國慶短片出包，外包廠商稱誤植畫面；前民進黨秘書長羅文嘉認為可能是謊言，要求外交部查辦。圖為影片更正後的玉山主峰片段。（翻攝自新版影片）

2021/10/04 00:22

〔即時新聞／綜合報導〕外交部發布的國慶短片「2021，台灣有你」，被眼尖網友發現片中玉山畫面竟誤植瑞士阿彭策爾州謝弗勒山區畫面，引爆爭議。對此，前民進黨秘書長羅文嘉認為，外包廠商稱因為素材相似而誤植，應該是說謊，建議外交部「該辦還是要辦」。

國慶短片被發現玉山畫面誤植為瑞士阿彭策爾州謝弗勒山區畫面，2日緊急下架修改，目前已完成全面更新上傳。外交部3日下午發表道歉聲明；承攬製作國慶影片的阿賴耶電影公司也宣稱，製作團隊在進行數量龐大的素材檔案管理時，因瑞士的阿彭策爾州謝弗勒山區空拍影像與台灣玉山空拍影像2支畫面極為相似，而將影片誤植，造成最後將誤植影片公開上線發表，呈現在民眾眼前，對此他們感到相當抱歉。

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羅文嘉3日晚間在臉書發文表示，「外交部吳部長為台灣拚外交盡心盡力，沒料到為台灣做的國際宣傳影片卻出了包。如果我是他，心裡一定很嘔，但為避免再有這樣的事發生，我不會輕易相信外包廠商今天做的道歉」。

羅文嘉認為：「『誤植』表示疏忽、不小心犯的錯。但根據正常作業流程，所有影片使用必須取得著作權同意，在取得影片使用權同時，當然會知道這段影片從何而來，拍的是不是台灣山脈。說是因為素材相似而誤植，很不幸應該是段謊言。」

羅文嘉進一步表示：「台灣山脈的空拍影片素材，最齊全的是已過世的齊柏林先生。製作單位只要付出應該付的版權使用費，就可得到既真實又美麗的台灣鳥瞰景緻，怎麼會有所謂出錯？以廠商得標金額來看，要購買這部份使用版權也在製作成本範圍內。便宜行事、想矇混過關，實在不應該。」

最後他直言：「如果製作單位在交片前，沒如實告訴外交部，這段影片不是來自台灣，就有惡意欺騙之虞，外交部得求償與永不錄用。有些事不能一紙道歉就了事，該辦還是要辦。」

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