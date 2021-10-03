在立院遭國民黨杯葛 蘇貞昌今透過臉書「向國人報告」

行政院長蘇貞昌今天透過臉書發布施政報告完整內容，「既然在立院沒有機會完整報告，我就利用臉書，向國人做報告。」 （取自蘇貞昌臉書）

2021/10/03 21:20

〔記者呂伊萱／台北報導〕行政院長蘇貞昌週五赴立法院進行施政報告並備質詢，卻遭國民黨團杯葛，僅能在立委推擠人海中以22秒迅速完成報告。蘇貞昌今天透過臉書發布施政報告完整內容，強調向立院報告是行政院長的憲法義務，人民也有權利知道政府的施政成果和目標。「既然在立院沒有機會完整報告，我就利用臉書，向國人做報告。」

蘇貞昌說明施政成果指出，在蔡總統領導之下，行政團隊全力以赴，為國民嚴阻Covid-19疫情、守住非洲豬瘟，提升國家競爭力，經濟成長更可望達到11年來新高。

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蘇貞昌說，政府落實經濟成果與全民分享的承諾，替全民減稅、加薪、增福利，顧得好財政，還能繼續增加公共建設的投資，讓台灣變得更好，「這就是有政府、會做事」。

蘇貞昌除了公開多達164頁的施政報告文字檔，也透過15張圖卡重點說明報告內容，主題包括如何提升國家戰力團結保台、堅持價值讓世界看見台灣、史上最大規模社會福利、學校設冷氣與提升偏鄉學校食材費、育兒經費成長6倍、全國團結防疫、守住非洲豬瘟、經濟成長、邁向2050淨零排放目標等。

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