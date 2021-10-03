朱立倫批陳柏惟「3零」 網嗆：只會不斷幫中共代言

國民黨新任黨主席朱立倫（左二）今（3）天親自參與罷免台灣基進黨立委陳柏惟活動，並表示，陳柏惟是「3零」立委。對此，台灣基進黨今日發文反駁，陳柏惟第三會期主提案7件、共同提案4件。（記者陳建志攝）

2021/10/03 21:46

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨新任黨主席朱立倫今（3）天親自參與罷免台灣基進黨立委陳柏惟活動，並表示，陳柏惟是「3零」立委。對此，台灣基進黨今日發文反駁，陳柏惟第三會期主提案7件、共同提案4件，並怒嗆，朱立倫公開造謠。網友也留言表示，朱立倫上任後，只會不斷的幫中共代言。

朱立倫今天南下台中親自參與罷免台灣基進黨立委陳柏惟活動時表示，陳柏惟是「0顆星」、「0提案」、「0通過」的「3零」立委。對此，台灣基進黨今日在臉書發文指出，這個週末中二選區好不熱鬧，「在立法院癱（蹺）瘓（班）議事一整週的中國國民黨委員、民代們傾巢而出」，齊聚台中要「刪Q」。

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台灣基進表示，且不論沒有黨團的台灣基進要通過法案的難度，第三會期陳柏惟提案數是0完全是假消息，「事實是第三會期陳柏惟主提案7件、共同提案4件」，很想問問今天特地來台中造謠的朱立倫主席，為什麼國民黨團「逢抗中法案必擋」？「逢柏惟提案必卡」？卡人的再來怪你為什麼被卡，這種霸凌還指責被害者的心態，果然很中國。

台灣基進說：「平常踐踏民主、扼殺民主，卻拿著民主工具來剷除政治理念不同的聲音，中斷中二選區可貴的民主轉型，圖謀復辟地方派系」，國民黨的存在就是對台灣民主最大的傷害。

網友也紛紛留言表示，「國民黨，治國不會，造謠生事最內行」、「欺負一個小黨委員，果然很符合他們的黑道作風」、「可以告造謠的KMT意圖使人被罷免」、「公道自在人心，3Q加油」、「認知作戰的一部分」、「台中選民你們眼睛是雪亮的一定出來反罷免」、「朱立倫上任後，都沒有什麼可說可做的；只會不斷的幫中共代言！」。

台灣基進表示，第三會期陳柏惟（左三）提案數是0完全是假消息，「事實是第三會期陳柏惟主提案7件、共同提案4件」。（資料照）

國民黨新任黨主席朱立倫今（3）天親自參與罷免台灣基進黨立委陳柏惟活動，並表示，陳柏惟是「3零」立委。對此，台灣基進黨今日發文反駁，朱立倫公開造謠，為中國擋法案還理直氣壯？（圖取自「台灣基進」臉書）

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