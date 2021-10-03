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    國民黨立院提案「公文給可編輯電子檔」 林俊憲轟：方便做假新聞？

    立委林俊憲。（資料照）

    立委林俊憲。（資料照）

    2021/10/03 22:58

    〔即時新聞／綜合報導〕立法院國民黨團1日再次杯葛議事，並提出了近200案的臨時提案。其中有一案提到，「公文應給可編輯電子檔」，對此，民進黨立委林俊憲怒轟，「你不是發文單位，要編輯公文做什麼？扭曲原意製造假新聞嗎？」

    林俊憲說，國民黨企圖利用案海戰術癱瘓議事，內容幾乎都是垃圾提案，他本來不想細讀，但基於職責還是要了解一下，結果只看到第二案就忍不住要罵人。國民黨的提案中寫到，公文僅提供無法編輯的pdf檔，且加註「僅公立法委員參考」的浮水印，這樣的做法「不友善」，應該要提供可編輯檔，對此，林俊憲表示，「我實在看不懂，你不是發文單位，要編輯公文做什麼？扭曲原意製造假新聞嗎？」

    林俊憲提到近十年前的宇昌案，國民黨為了誣陷蔡總統在行政院副院長任內就參與宇昌投資，塗改附件檔名，故意誤導日期，還好當時原本的文件都留著，才沒有得逞，「若真如國民黨要求提供可編輯公文，以後不就死無對證，愛怎麼造假就怎麼造假，擾亂社會安寧。」

    林俊憲怒批，「國民黨造假的事件我看多了，但實在沒想到有天會看到這種『讓我方便造假』的要求，百年老店持續創新，下限還有更下限，不知道要生氣還是讚嘆才好。」

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