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    首頁　>　政治

    共機頻繁擾台 日學者松田康博：中國意圖強制和平統一

    中國10月1日、2日兩天多達77架次軍機侵擾我西南防空識別區（ADIZ），日本學者松田康博分析，中國透過展現壓倒性的實力差距，讓台灣自發性屈服，他稱之為「強制性和平統一」。圖為中國空軍運8反潛機同型機。（國防部提供）

    中國10月1日、2日兩天多達77架次軍機侵擾我西南防空識別區（ADIZ），日本學者松田康博分析，中國透過展現壓倒性的實力差距，讓台灣自發性屈服，他稱之為「強制性和平統一」。圖為中國空軍運8反潛機同型機。（國防部提供）

    2021/10/03 18:24

    〔中央社〕中國10月1日、2日兩天就派出多達77架次共機侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），日本學者松田康博分析，中國透過展現壓倒性的實力差距，然後讓台灣自發性屈服，他稱之為「強制性和平統一」。

    日本朝日新聞報導，在中國與台灣關係惡化的情況下，日本也出現與台灣發生事態有關的熱烈討論。熟悉兩岸關係的日本東京大學東洋文化研究所教授松田康博對此表示，「中國的目的並非武力統一」。

    他說，中國領導人習近平領導班底近年來透過共機侵擾台灣周邊空域等方式，來升高對台灣的統一壓力。

    松田說，拒絕統一的民進黨在台灣長期執政，讓中國對自己所主張的「和平統一」未來難料感到焦慮。

    他說，武力統一並非如此單純，實際行使武力也會對中國帶來高風險，「中國首先應該是想在軍事及經濟方面展現其壓倒性的實力差距，然後讓台灣自發性屈服」。

    松田說：「我把這種情況稱為『強制性和平統一』。如果發生台灣宣布獨立等情況，中國為了阻止台灣獨立才會下定決心行使武力。」

    至於中國要面臨的風險是什麼，松田說，如果中國軍隊發動攻擊，台灣軍隊當然會反擊；對台灣發動飛彈攻擊也會讓中國沿海地區受到波及，美軍當然也會介入。

    他說，以中國軍隊現狀來看，要在跟台灣軍隊及美軍作戰同時，把部隊送進台灣本土並維持後勤補給掌握全境是有困難的，「對中國來說，和平統一可以說是最好的方案」。

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