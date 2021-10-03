有眼不識玉山！國慶影片誤植瑞士山峰 作家孫瑋芒轟：太混

外交部發布的國慶短片「2021，台灣有你」被網友發現片中將玉山畫面誤植為瑞士阿彭策爾州謝弗勒山區畫面。（取自舊版影片）

2021/10/03 18:07

〔即時新聞／綜合報導〕「這件事情真的很扯！」外交部發布的國慶短片「2021，台灣有你」，卻被網友發現片中玉山畫面竟誤植瑞士阿彭策爾州謝弗勒山區畫面，承攬影片的電影公司、外交部先後道歉。作家孫瑋芒指出，玉山主峰形象「就在我們皮夾中的千元大鈔上，天天與我們為伴」，承辦官員驗收時沒認出影片中的並非玉山主峰，「也太混了」。

外交部日前發布的110年國慶文宣影片《2021，台灣有你》，把玉山主峰畫面誤植為瑞士阿彭策爾州謝弗勒山，經民眾指正後，已更正畫面，重新上傳。承攬製作的阿賴耶電影公司解釋，「由於製作團隊在進行數量龐大的素材檔案管理時，因瑞士阿彭策爾山區空拍影像與台灣玉山空拍影像2支畫面極為相似，而將影片誤植」；外交部也向國人致歉，並將檢討追究相關責任。

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孫瑋芒今日在臉書以「有眼不識玉山」為題po文批：「這件事情真的很扯！管理影像的製作團隊，連台灣的意象──玉山外觀都認識不清，看到有角峰的山，就誤認為玉山。」他也批評外交部，承辦官員驗收時，也沒有認出影片中的山並非玉山主峰，「也太混了」。

孫瑋芒最後也說，玉山主峰形象就在我們皮夾裡，天天與我們為伴，「掏出一張千元大鈔，看看背面是什麼？」

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