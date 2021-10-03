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    為2022大選備戰 林聰賢掌宜蘭民進黨選對會召集人

    民進黨宜蘭縣黨部成立選對會，由前農委會主委林聰賢擔任召集人。（記者林敬倫攝）

    民進黨宜蘭縣黨部成立選對會，由前農委會主委林聰賢擔任召集人。（記者林敬倫攝）

    2021/10/03 13:11

    〔記者林敬倫／宜蘭報導〕地方大選將於明年底登場，民進黨宜蘭縣黨部於9月29日成立選舉對策委員會，並決定推派前農委會主委林聰賢擔任召集人，為地方大選備戰；民進黨宜蘭縣黨部主委陳俊宇說，林聰賢對縣政議題熟稔，對選情絕對有加分；林聰賢對此則未多談；表態要參選縣長的宜蘭市長江聰淵，則樂觀其成。

    民進黨宜蘭縣黨部於9月29日召開選對會第一次籌備會議，決定組成成員共11人，經推派由林聰賢擔任選對會召集人，其他成員還有立委陳歐珀、前體育署長林德福等6人擔任委員，縣黨部3名執委與1名評召也納入其中。

    林聰賢對於接掌召集人未多談，僅回應選對會還在成立階段，由縣黨部發言比較妥適；陳俊宇說，選對會的成立，最主要是因應2022年地方大選，提出選舉的相關對策，並給予縣黨部執委會參考、執行。

    陳俊宇說，成員透過互相推派，鼓掌通過由林聰賢擔任召集人，林擔任過縣長與農委會主委，對宜蘭縣政議題與選民結構熟稔，對選情一定有加分，他也認為，明年大選，黨唯有團結才有勝算。

    至於民進黨參與縣長人選何時敲定？陳俊宇說，中央黨部將於11月14日召開第一次全代會，並於明年1月公布第一波參選人名單，目前宜蘭民進黨僅江聰淵明確表態參選縣長，如果順利1月黨的參選人就可確定，並發揮母雞帶小雞的效果，帶領第4、5類的參選人打選戰。

    被問到是否競選連任主委？陳俊宇說，他的任期到明年5月，「成功不必在我」，如果黨內有其他人選，他不一定要繼續連任。

    江聰淵則說，林聰賢掌選對會的召集人他樂觀其成，也認為非常適合，因為林行政資歷豐富，還曾2次參選縣長，獲得選民很大的支持，明年大選民進黨面臨跟林聰賢選第一任縣長時一樣的問題，需挑戰國民黨現任者，相信林的成功經驗，會對選情帶來幫助。

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