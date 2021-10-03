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    楊寶楨稱「清算」發言非個人立場 網洗版：自己說的都不敢負責

    民眾黨發言人楊寶楨日前在節目上指稱「民進黨政客很怕統一後被清算」引發爭議，她昨日貼出逐字稿自清，但遭網友質疑，「自己的言論都不敢負責耶」、「妳講這一段恐嚇國人耶」。（圖擷自楊寶楨臉書）

    民眾黨發言人楊寶楨日前在節目上指稱「民進黨政客很怕統一後被清算」引發爭議，她昨日貼出逐字稿自清，但遭網友質疑，「自己的言論都不敢負責耶」、「妳講這一段恐嚇國人耶」。（圖擷自楊寶楨臉書）

    2021/10/03 10:23

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣民眾黨發言人楊寶楨日前在節目上指稱「民進黨政客很怕統一後被清算」引發爭議，她昨日貼出逐字稿自清，但遭網友質疑，「自己的言論都不敢負責耶」、「妳講這一段恐嚇國人耶」、「說個笑話：民眾黨發言人說她的公開發言不代表民眾黨」、「原來所有的『聽說』講出來的話都不用負責任！」等。

    民眾黨發言人楊寶楨日前在節目上稱，「民進黨政客很怕統一後被清算」，言論遭民進黨立委王定宇批評「無知、可笑到讓人生氣」，並反嗆楊「難道台灣軍人保護台灣，對抗中共的侵略，是怕被清算嗎？」楊寶楨昨日下午在臉書發文回應，稱只是分享她所聽到「在中國工作的台灣朋友的觀察和想法」，強調該段發言並非她個人的立場，更無涉民眾黨。

    楊寶楨也PO出當天發言的逐字稿，稱當時的發言內容為「大陸（中國）那邊很多的一些聲音，就是說如果真的給他統一的話，民進黨這些人可能都會被清算，說真的民進黨現在這些政治人物很害怕這件事情發生，如果真發生的話，他們會面臨什麼樣的下場 我們不曉得，但以他們那邊的作法，猜想下場應該不會太好看。」

    這番PO文雖有部分網友留言支持，但也遭到許多網友洗板，紛紛留言轟「原來民眾黨不怕被清算是因為你們的泛統立場嗎」、「自己的言論都不敢負責耶，讚的」、「妳講這一段恐嚇國人耶～比高虹安那個事件還嚴重妳搞不清楚嗎？」、「不要說1450幫你們貼紅色標籤啦，這個言論就是你自己往自己臉上貼紅色標籤而已」、「他們只會搞雙標、分化、鬥爭，提出的意見，從來不是為了溝通」、「原來所有的『聽說』講出來的話都不用負責任！」、「我很好奇，為什麼只有民進黨被清算，而民眾黨不會呢？我想只有做了什麼讓中共高興的事情，才能免於被清算吧？」、「不敢批評中共政權，只會責怪台灣民主政體，本末倒置」等。

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