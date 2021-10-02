徐巧芯讚《魷魚》娃娃「射死綠衣服的」 吳濬彥轟：喪心病狂

吳濬彥痛批徐巧芯的言論「喪心病狂」，諷刺她可能忘了1947年時國民黨就真的射殺很多台灣人。（圖取自吳濬彥臉書）

2021/10/02 18:09

〔即時新聞／綜合報導〕韓劇《魷魚遊戲》正夯，而國民黨台北市議員游淑慧被網友指撞臉「123木頭人」詭異娃娃，同黨議員徐巧芯留言讚賞「她很強」、「射死一堆穿綠衣服的人」，這個說法讓民進黨宜蘭縣黨部副執行長吳濬彥痛批「喪心病狂」，並諷刺徐巧芯可能忘了，「1947年時國民黨真的射殺很多台灣人」。

游淑慧昨天（1日）在臉書PO文說，有網友稱《魷魚遊戲》內詭異的木頭人娃娃與自己相像，徐巧芯則留言戲稱要游淑慧改喊「123塔綠班」呼應劇情，還留言說，戲裡第一個遊戲關卡「123木頭人」裡的機關，「她很強！射死一堆穿綠衣服的人」。

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對此，吳濬彥今天在臉書直言「你能不能想像，2021年的今天有任何一個帶有納粹背景的議員說出：『..很強！射死一堆穿戴小圓頂帽的人！』？如果你不能想像，徐巧芯就示範給你看何謂喪心病狂。」

吳濬彥抨擊，徐巧芯可能忘了，在1947年時，其所屬政黨國民黨就確實真的發起大規模的全島武裝鎮壓，掃射殺死許多台灣人，並展開長達43年白色恐怖統治，無數人民家破人亡，使台灣社會生活在恐懼之中，「我們能忍受納粹嗎？我們不能。我們不能，又如何能忍受國民黨呢？」

對此，徐巧芯稍早發文澄清，自己在留言跟受訪都有說，游淑慧是用問政打倒塔綠班，請側翼不要自我帶入，「人家（娃娃）用子彈，淑慧用資料（問政）！」、「用資料擊敗塔綠班怎麼了嗎？」她強調「這個娃娃會殺人，但游淑慧議員不會殺人，游淑慧只會用問政打倒塔綠班」。

徐巧芯發文澄清，自己在留言跟受訪都有說，游淑慧是用問政打倒塔綠班，請側翼不要自我帶入，「人家（娃娃）用子彈，淑慧用資料（問政）！」、「用資料擊敗塔綠班怎麼了嗎？」（圖取自徐巧芯臉書）

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