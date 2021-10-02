民進黨馬祖黨部「向海致敬」概念酒 撿拾千片海玻璃籲關心環境

民進黨馬祖黨部2日在台北舉行「向海致敬」概念酒募資計畫記者會，黨部主委李問說明募資計畫。（記者方賓照攝）

2021/10/02 17:07

〔記者簡惠茹／台北報導〕民進黨馬祖黨部主委李問今天到台北舉行「向海致敬」概念酒募資計畫記者會，概念酒設計師也現身說明設計理念，李問表示，馬祖黨部以保育海洋環境為主題，與馬祖酒廠東引分廠合作，推出「向海致敬」42度東引高粱，一方面為黨部募資，另一方面也希望透過募款支持繼續耕耘馬祖海洋環境議題。

李問表示，馬祖黨部今年推出「向海致敬」概念酒，希望藉此推廣在地特產馬祖高粱，也盼針對馬祖面臨的嚴重海漂垃圾問題，引起大家關注，馬祖四鄉五島河口都能看到許多玻璃、保麗龍等廢棄物，這次募資計畫結合海漂廢棄物議題，每瓶酒均贈送海邊撿拾的「馬祖海玻璃」，藉此呼籲大家關心海洋環境。

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李問指出，隨瓶附贈的1千片海玻璃，都是黨部同仁和設計師團隊在馬祖海灘撿拾的，不僅是為了恢復美麗海岸的淨灘行動，更是為了向海洋表達的敬意，選用「海玻璃」作為亮點之一，海玻璃的前身其實是「人工廢棄玻璃殘骸」，經過海水、浪花，和沙石長期間的打磨，形成光滑的外表，想藉此來邀請大家，共同來關心馬祖海漂廢棄物的議題。

概念酒設計師蔡沛原表示，瓶身上有繪製花蛤、佛手，和藤壺等知名的特產貝類來向海洋致敬，而且都是以真實靠近海岸後看到的視角來呈現，這些自然孕育出的豐富生物，就宛如大海贈予馬祖的饋禮。

除了海漂垃圾之外，李問也提及，馬祖也面對中國越界捕魚漁船，常常闖入馬祖限制水域，不僅影響漁業資源，也威脅馬祖本地漁民漁網或捕魚生計，例如定置網會被中國漁民破壞，也會離岸邊很近的地方造成漁業產業或民眾惶恐，希望給予地方海巡和地方執法單位更多支持防止越界捕魚，也避免對疫情造成危險。

李問表示，最近還有大量使用綠色集魚燈的漁船晚上在海上出沒，光害會影響魚類作息和繁衍，希望馬祖和周遭國家都可以加以管控，否則光害可能對觀光、藍眼淚等造成負面衝擊。

李問指出，另外還有盜採砂石抽砂船問題，去年修法後有減少中國盜採砂石數量，但還是有小規模成群抽砂船在限制水域外徘徊，對於區域環境和海域安全造成威脅。

李問表示，這次的募資計畫，20歲以上本國籍民眾只要指定捐款給民進黨連江縣黨部達2000元以上，就可於2022年12月31日前至位於南竿的馬祖黨部親自領取此概念酒，親自見面確認成年才可以取貨，也希望藉由這樣方式，鼓勵大家親自到馬祖一遊。

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