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    國民黨立院杯葛總質詢 朱立倫：表達民意強烈抗爭

    國民黨主席當選人朱立倫今到花蓮進行感恩之旅，立委傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚夫婦全程陪同。（記者王峻祺攝）

    國民黨主席當選人朱立倫今到花蓮進行感恩之旅，立委傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚夫婦全程陪同。（記者王峻祺攝）

    2021/10/02 13:44

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕國民黨昨佔領立院議場，提出195項提案杯葛議事總質詢，包括五倍券若造成疫情，要求行政院長蘇貞昌下台等。對此，國民黨主席當選人朱立倫今在花蓮表示，民進黨若無展現誠意解決問題，只能用杯葛方式，表達民意強烈抗爭。

    國民黨立委1日在立院議場翻掉備詢台，並使用案海戰術「文攻」杯葛總質詢，有綠營立委請國民黨適可而止，也有縣市議員擔心地方補助款多半來自中央，若立院無法議事，恐連帶影響地方預算、建設。

    朱立倫表示，行政院長蘇貞昌應誠心誠意，針對「3+11」是否造成疫情破口向民眾道歉，這才是大家所關心的事情，若民進黨展現誠意，沒有人要去杯葛，若不能展現誠意，那只能用杯葛方式，表達民意強烈抗爭。

    朱立倫今到花蓮進行感恩之旅，立委傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚夫婦全程陪同，一行人先到壽豐鄉參加全國道教護國祈安賜福大典，隨後至國軍英雄館拜會黨員，感謝支持者力挺，呼籲黨內一定要團結，贏得2022及2024年勝選，並撥空到花蓮市區漫波大樓倒塌事故現場關切。

    由於傅崐萁、徐榛蔚選前公開力挺朱立倫，並親自站台，傅崐萁更認證朱立倫是最佳黨主席人選，具中央、地方完整資歷，還替他固樁拉票，外界揣測是在為回復黨籍暖身。針對外界及中常委最關心的徐榛蔚恢復黨權、傅崐萁回復黨籍等事宜，朱立倫回應「等我就任以後再說。」

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