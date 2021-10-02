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    首頁　>　政治

    台灣教育中心成橋樑 印度代表看好教育合作前景

    我駐印度代表處26日與印度昌迪加爾大學簽約，設立台灣教育中心。圖為駐印度代表葛葆萱（左2）與學院集團主席桑胡（Satnam Singh Sandhu）展示合作備忘錄。（駐印度代表處提供）

    我駐印度代表處26日與印度昌迪加爾大學簽約，設立台灣教育中心。圖為駐印度代表葛葆萱（左2）與學院集團主席桑胡（Satnam Singh Sandhu）展示合作備忘錄。（駐印度代表處提供）

    2021/10/02 07:08

    〔記者呂伊萱／台北報導〕我駐印度代表處9月下旬接連與印度阿育王大學、昌迪加爾大學與印度理工學院羅巴爾分校簽約，使「台灣教育中心」在印度達到21處據點。印度駐台代表戴國瀾（Gourangalal Das）樂見相關發展並表示，雖然印度學生來台接受高等教育的現象才剛起步，但頗有前景，希望打造更多有意義的教育合作。

    台印教育合作蓬勃發展，台灣近年密集在印度各地開設華語文教育中心，已累計21所。台灣教育中心提供語言及留學教育服務，目標是向法國教育中心、英國文化協會或德國哥德學院的旗艦規模邁進。

    戴國瀾近日受訪談及，對印台教育合作的未來相當樂觀。台灣教育中心不只傳授中文課，也成為印度學生接觸到台灣高等教育機會的橋樑。印度是世界上最大的外國學生來源國之一，2019年就有超過75萬名印度學生出國留學。印度學生來台灣接受高等教育的現象雖然才剛剛起步，但「趨勢來看頗有前景」。

    戴國瀾引述數字指出，疫情爆發前，在2016年到2019年的短短3年內，留台的印度學生人數就增長了超過110%，達到3千人規模。戴國瀾駐台以來親訪各大學，很開心地發現印度留學生成績優異，在台灣為知識做出貢獻，也促進印台間的相互了解。他說，台灣的獎學金對印度學生有吸引力，而印度政府新推出的教育政策，又進一步放寬了和外國大學間的合作，未來樂見台灣的學校藉此機會，打造更多有意義的合作。

    我駐印度代表葛葆萱表示，教育交流對於台灣與印度是雙贏的重要合作項目，對於雙邊培育新興產業人才有很大助益，期待有更多印度學校與台灣合作、更多學生來台就學就業，同時歡迎印度學者申請科技部與印度合作的研究計畫，共同提升學術研究量能。

    印度駐台代表戴國瀾。（記者塗建榮攝）

    印度駐台代表戴國瀾。（記者塗建榮攝）

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